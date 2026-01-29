Izertis culmina una colocación de capital de 54,1 millones, con un descuento del 11%

Archivo - Izartis integra su segunda compañía británica, Assured Thought, en su expansión internacional.- IZERTIS - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Izertis ha culminado una ampliación de capital por valor de 54,1 millones de euros, a un precio de 9,20 euros por acción --lo que representa un descuento del 10,7% respecto al cierre de ayer (10,30 euros)--, con la incorporación de relevantes inversores institucionales, según ha informado este jueves la compañía, que caía más de un 6% en Bolsa.

La consultora tecnológica ha cerrado con éxito una ampliación de capital, con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe en efectivo de 51,3 millones de euros, mediante la emisión de 5.576.141 nuevas acciones ordinarias, representativas del 19,21% del capital social actual, a un precio de 9,20 euros por acción --valor nominal más prima--.

En concreto, Izertis ha fijado el precio de colocación en 9,20 euros por acción, lo que supone un descuento de 1,10 euros, equivalente aproximadamente a un 10,7% sobre el precio de cierre de ayer (10,30 euros).

En este contexto, las acciones de Izertis caían este jueves un 6,21% en Bolsa, hasta intercambiarse a un precio unitario de 9,66 euros hacia las 09.30 horas.

El proceso ha contado, además, con un tramo secundario en el que la firma ha puesto a la venta 304.749 acciones propias, equivalentes al 1,05% del capital social actual.

En conjunto, el importe total de la operación --ampliación de capital más venta de autocartera-- asciende a 54,1 millones de euros. No obstante, la demanda ha alcanzado cerca de 74 millones, lo que supone una sobresuscripción de 2,3 veces sobre el importe ofrecido, excluyendo los 39,3 millones suscritos por los inversores ancla.

La operación, orientada a impulsar el crecimiento orgánico e inorgánico de la compañía conforme a su 'Business Plan 2030', se ha llevado a cabo mediante un proceso de colocación privada acelerada ('accelerated bookbuild offering') dirigido exclusivamente a inversores cualificados.

En él han participado destacados fondos y 'family offices' nacionales e internacionales, entre los que figuran la gestora italiana Alkemia Capital; la gestora británica Janus Henderson; Onchena, el brazo inversor de la familia Ybarra Careaga (una de las más ricas de España), que pasa a controlar el 5,2% del capital social resultante, y el grupo Anémona, que refuerza su posición en el accionariado.

La incorporación de estos nuevos inversores refuerza el carácter institucional del accionariado de Izertis, contribuyendo a diversificar su base de accionistas, aumentar la liquidez del valor y consolidar su posición como actor de referencia en el sector.

La operación supone, además, un "importante" respaldo a los planes de crecimiento de la compañía, que aspira a convertirse en una de las consultoras tecnológicas de referencia en el sur de Europa.

LAS NUEVAS ACCIONES COTIZARÁN ESTE VIERNES

Está previsto que las nuevas acciones se admitan a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia este viernes, 30 de enero.

Izertis ha asumido un compromiso de no emisión ni venta de acciones ('lock-up') durante un periodo de 90 días a partir de la fecha de colocación, salvo las excepciones habituales en este tipo de operaciones.

Las entidades colocadoras han sido JB Capital Markets --que ha actuado también como coordinadora-- y Alantra Equities, mientras que Renta 4 Banco ha ejercido como banco agente.

Por su parte, Ramón y Cajal Abogados ha asesorado legalmente a Izertis, y Gómez-Acebo & Pombo Abogados ha actuado como asesor de las entidades colocadoras.

'BUSINESS PLAN 2030'

El 'Business Plan 2030' de Izertis tiene como objetivo alcanzar los 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de euros de resultado bruto de explotación (Ebitda) normalizado.

La estrategia de crecimiento de la compañía combina la expansión orgánica e inorgánica, mediante la integración de empresas de alto valor añadido y una firme apuesta por la internacionalización.

Este plan contempla atender a los principales mercados mundiales, ampliar su presencia a nuevos países de Europa y reforzar sus tres actuales 'hubs' de producción.