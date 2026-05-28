Izertis nombra consejera independiente a Isabel Lozano, ex consejera delegada de Atrys Health

Archivo - Izartis integra su segunda compañía británica, Assured Thought, en su expansión internacional. - IZERTIS - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La junta general de accionistas de Izertis ha dado luz 'verde' este jueves al nombramiento de Isabel Lozano Fernández como nueva consejera independiente, un movimiento que refuerza el gobierno corporativo de la consultora tecnológica en plena fase de expansión.

La sesión también sirvió para respaldar de forma mayoritaria un ejercicio 2025 de crecimiento sólido y para avalar nuevas operaciones financieras y societarias.

Con más de tres décadas de experiencia en alta dirección, financiación y gobierno corporativo, Isabel Lozano ha estado al frente de compañías como Atrys Health --que cofundó y dirigió durante más de 18 años-- y ha desarrollado responsabilidades relevantes en PharmaMar y en el Grupo Zeltia.

Actualmente forma parte del consejo de administración de Hifas da Terra, por lo que su incorporación aporta una combinación de visión estratégica, proyección internacional y solidez financiera.

Los accionistas también dieron su respaldo a las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes a 2025, un ejercicio en el que Izertis afianzó su crecimiento y reforzó su posición financiera.

Asimismo, se ha informado de que EthiFinance Ratings ha ratificado la calificación 'BB+' de Izertis y, además, ha mejorado su perspectiva de estable a positiva, un cambio que refuerza la confianza en la evolución del grupo y en su capacidad para seguir fortaleciendo su perfil financiero.

OPERACIONES CLAVE Y NUEVAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS

Durante la junta general, los accionistas han autorizado al consejo para desplegar un amplio abanico de herramientas financieras orientadas a acelerar el crecimiento.

Entre ellas, formalizar un contrato de financiación sindicada por un importe máximo de 140 millones de euros.

También, la posibilidad de realizar ampliaciones de capital de hasta el 50% del capital social, emitir instrumentos financieros como bonos o 'warrants' durante un periodo de cinco años.

Estas medidas refuerzan la capacidad de la compañía para afrontar nuevas inversiones, operaciones corporativas y proyectos de expansión internacional.

En el ámbito de gobierno corporativo, la junta ha aprobado la reelección de PwC como auditor para el ejercicio 2027, así como la fijación del número de miembros del consejo de administración en nueve.

Además, ha dado luz 'verde' a un plan de incentivos a largo plazo 2026-2030 dirigido a consejeros ejecutivos y directivos clave, con un máximo de 700.000 acciones, alineado con la creación de valor sostenible y los objetivos estratégicos del grupo.