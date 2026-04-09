JRB Global Consulting Advisory y CDV se incorporan a la Mesa del Turismo como empresas colaboradoras

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Turismo de España, bajo la presidencia de Juan Molas, ha anunciado la integración de JRB Global Consulting Advisory y el grupo turístico CDV como nuevas empresas colaboradoras.

Con estas incorporaciones, la asociación busca fortalecer su representatividad en el sector y sumar capacidades estratégicas que permitan potenciar el análisis, el diálogo y las iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de la industria turística española en un entorno global cada vez más exigente.

La llegada de JRB Global Consulting Advisory, consultora liderada por el ex eurodiputado José Ramón Bauzá, responde a la estrategia de posicionamiento institucional que la Mesa del Turismo inició en octubre del año pasado en el ámbito comunitario.

Esta colaboración tiene como objetivo prioritario garantizar que la voz del sector turístico español tenga una interlocución directa y efectiva en las instituciones de la Unión Europea, asegurando que los intereses de la principal industria de España sean defendidos en los centros de decisión en Bruselas.

Por su parte, la incorporación de CDV aporta a la Mesa una sólida experiencia en el ámbito de la innovación aplicada a la gestión de viajes.

Como grupo especializado en soluciones tecnológicas y digitalización, la compañía ofrecerá una visión técnica y experta sobre la evolución de la conectividad aérea y las necesidades actuales de las agencias de viajes.

Esta perspectiva es considerada fundamental por la asociación para afrontar con éxito la transformación digital del sector y optimizar la eficiencia de sus operaciones comerciales.