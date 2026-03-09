Krispy Kreme impulsa su expansión en España con la apertura de cuatro nuevos locales en Madrid

Krispy Kreme - KRISPY KREME

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La icónica marca estadounidense de rosquillas glaseadas Krispy Kreme, que inauguró su primera tienda en España hace cinco meses, continúa con su plan de expansión en el país con la apertura de cuatro nuevos locales en la Comunidad de Madrid para antes de verano, según ha anunciado este lunes en un comunicado.

Las nuevas tiendas anunciadas por la empresa estadounidense se situarán en la calle Princesa y en los centros comerciales Caleido, La Gavia y Gran Plaza 2 (Majadahonda).

Estos nuevos establecimientos se suman a la estrategia de crecimiento de la marca con un concepto diferente al de su teatro obrador, situado en Westfield Parquesur (Leganés).

La primera apertura será en Princesa el 18 de marzo, una ubicación "estratégica" para la compañía, ya que supone su entrada con presencia física en el centro de Madrid.

"La localización de las nuevas tiendas se ha elegido para acercar el producto a más consumidores y facilitar el acceso a la marca en diferentes momentos de consumo, consolidando así nuestra presencia en la ciudad y ampliando nuestra red de puntos de venta", ha señalado el consejero delegado de la firma en España, Manuel Zamudio.

"Este es el primer gran paso de cara a conquistar otras ciudades en los próximos años, ya que nuestro plan es expandirnos tanto en España como en Portugal con tiendas propias de forma progresiva y sostenible", ha añadido.

Con el fin de establecer una red "sólida" de puntos de venta que permita su presencia en las principales ciudades del país, en los próximos cuatro años la empresa tiene como objetivo alcanzar los 50 locales en España, siendo cinco de ellos Teatros Krispy Kreme.

De este modo, la compañía ha empezado dicha expansión por Madrid para llegar progresivamente a otros "mercados clave" como Barcelona y Valencia.