Lagarde (BCE) valora la emisión de eurobonos para impulsar la inversión de la Unión Europea

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha considerado como una posibilidad la emisión de deuda conjunta de los países de la Unión Europea (UE) --eurobonos-- para financiar los retos más importantes para la región, entre ellas la transición energética, la defensa y la inversión en inteligencia artificial.

"Esta es una postura común adoptada por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo: creemos que, ante los importantes retos y las enormes necesidades de inversión que tenemos en Europa (...) que superan el billón de euros, es necesario un esfuerzo común", ha sostenido Lagarde en una mesa redonda junto con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en la London School of Economics.

De esta manera, Lagarde ha explicado que estos "activos europeos seguros" podrían ser equiparables a los bonos del tesoro de Estados Unidos.

La jefa del BCE ha considerado que otra opción para impulsar esta inversión podría ser una fiscalidad a escala europea, pero ha matizado que esta propuesta no está todavía suficientemente avanzada.

También ha afirmado que la creación de un mercado de capitales único supervisado por una única institución, de tal manera que se construya un sistema "completamente coordinado y unificado" en Europa, se sitúa como una "condición necesaria" para afrontar los retos del continente.

El economista jefe del BCE, Philip Lane, ha defendido también incrementar el endeudamiento conjunto de los Veintisiete, a través de la emisión de eurobonos, para financiar bienes públicos que afecten al conjunto de la UE o para respaldar los créditos a Ucrania.