Levaduramadre impulsa su expansión de la mano de Amazon Fresh

Levaduramadre
Levaduramadre - LEVADURAMADRE
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 10:33

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Levaduramadre, la firma de panadería y repostería artesana, da un nuevo paso en su estrategia de expansión con su incorporación a Amazon Fresh, el supermercado 'online' de Amazon, según informa en un comunicado.

En concreto, los clientes del supermercado 'online' en Madrid y Barcelona podrán encontrar desde hoy una selección de los productos más icónicos de Levaduramadre, facilitando el acceso a su propuesta a través de Internet.

Con esta incorporación, Amazon Fresh, refuerza su propuesta de valor y amplía su variada selección, que incluye productos frescos y congelados, productos de despensa, cuidado personal y para el hogar, además de una gran variedad de productos especiales, como productos sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, BIO y ECO, de origen vegetal y dietéticos.

"En Amazon estamos muy comprometidos con ofrecer a nuestros clientes una amplia oferta de productos de distintas categorías. Por eso, estamos encantados de incorporar los productos de Levaduramadre a nuestra oferta de Amazon Fresh en Madrid y Barcelona, poniendo a así a su disposición una selección de dulces y productos de panadería artesanos para que añadan el toque dulce a sus comidas, todo ello con opciones de entrega rápidas y cómodas", ha explicado la directora de las Tiendas de Alimentación y Supermercado de Amazon para España, Italia, Francia y Alemania, Camille Bur.

Por su parte y a través de esta alianza, Levaduramadre amplía su presencia en el canal 'online' que le permite llegar a nuevos públicos, adaptándose a los hábitos de consumo actuales y reforzando su posición como referente en panadería artesanal.

La compañía, que cuenta ya con más de 155 tiendas en todo el país, sigue explorando nuevos formatos y puntos de contacto con el consumidor para estar presente allí donde se le necesita: desde sus obradores urbanos hasta supermercados 'online'.

"La incorporación de nuestros productos al catálogo de Amazon Fresh nos permite llevar la esencia de nuestros obradores a la compra de supermercado 'online', acercándonos a quienes valoran la calidad y la tradición, pero buscan también comodidad y rapidez. Para nosotros, supone un paso más en nuestro objetivo de estar presentes allí donde nuestros clientes nos necesitan", han asegurado desde el obrador.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado