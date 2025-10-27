Levaduramadre impulsa su expansión de la mano de Amazon Fresh

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Levaduramadre, la firma de panadería y repostería artesana, da un nuevo paso en su estrategia de expansión con su incorporación a Amazon Fresh, el supermercado 'online' de Amazon, según informa en un comunicado.

En concreto, los clientes del supermercado 'online' en Madrid y Barcelona podrán encontrar desde hoy una selección de los productos más icónicos de Levaduramadre, facilitando el acceso a su propuesta a través de Internet.

Con esta incorporación, Amazon Fresh, refuerza su propuesta de valor y amplía su variada selección, que incluye productos frescos y congelados, productos de despensa, cuidado personal y para el hogar, además de una gran variedad de productos especiales, como productos sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, BIO y ECO, de origen vegetal y dietéticos.

"En Amazon estamos muy comprometidos con ofrecer a nuestros clientes una amplia oferta de productos de distintas categorías. Por eso, estamos encantados de incorporar los productos de Levaduramadre a nuestra oferta de Amazon Fresh en Madrid y Barcelona, poniendo a así a su disposición una selección de dulces y productos de panadería artesanos para que añadan el toque dulce a sus comidas, todo ello con opciones de entrega rápidas y cómodas", ha explicado la directora de las Tiendas de Alimentación y Supermercado de Amazon para España, Italia, Francia y Alemania, Camille Bur.

Por su parte y a través de esta alianza, Levaduramadre amplía su presencia en el canal 'online' que le permite llegar a nuevos públicos, adaptándose a los hábitos de consumo actuales y reforzando su posición como referente en panadería artesanal.

La compañía, que cuenta ya con más de 155 tiendas en todo el país, sigue explorando nuevos formatos y puntos de contacto con el consumidor para estar presente allí donde se le necesita: desde sus obradores urbanos hasta supermercados 'online'.

"La incorporación de nuestros productos al catálogo de Amazon Fresh nos permite llevar la esencia de nuestros obradores a la compra de supermercado 'online', acercándonos a quienes valoran la calidad y la tradición, pero buscan también comodidad y rapidez. Para nosotros, supone un paso más en nuestro objetivo de estar presentes allí donde nuestros clientes nos necesitan", han asegurado desde el obrador.