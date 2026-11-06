Logista mantiene el beneficio en su ejercicio 2026, eleva ingresos (+2,2%) y paga dividendo de 288 millones

Archivo - Fachada de la sede del grupo Logista - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logista obtuvo un beneficio neto de 282 millones de euros en su año fiscal 2026, finalizado el pasado 30 de septiembre, lo que supone un avance del 0,3% respecto al ejercicio precedente, cuando sus ganancias se situaron en 281 millones, según ha informado este viernes la empresa, que ha destacado el cumplimiento de sus previsiones para el ejercicio.

El operador logístico ha destacado que obtuvo estos resultados en un contexto continuado de persistente incertidumbre geopolítica, condiciones económicas cambiantes y una política monetaria más restrictiva.

La firma elevó un 2,2% sus ingresos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, hasta los 13.837 millones de euros, con incrementos en Iberia e Italia que compensaron la caída en Francia, mientras que sus ventas económicas sumaron 1.840 millones de euros, con un aumento del 1,7%.

El beneficio de explotación ajustado (Ebit ajustado) de Logista alcanzó los 391 millones de euros, un 3,3% más con respecto al ejercicio anterior, mientras que su beneficio de explotación decreció un 0,4%, hasta los 317 millones de euros.

La compañía ha informado de que los cambios en la valoración de inventarios por los incrementos en los precios del tabaco en los tres países y las variaciones en los impuestos especiales en Italia y Francia han tenido un impacto positivo estimado de 36 millones de euros, frente a los 45 millones del ejercicio anterior.

"Los resultados de 2026 confirman la solidez de Logista y su capacidad para seguir creciendo en un entorno exigente. La fortaleza de nuestro modelo de negocio, la diversificación de nuestras actividades y nuestra capacidad de generación de caja nos permiten afrontar con confianza los próximos años, seguir explorando oportunidades de crecimiento y mantener una remuneración atractiva y sostenible para nuestros accionistas", ha subrayado Iñigo Meirás, consejero delegado de Logista.

De cara al ejercicio 2027, el operador logístico prevé registrar un crecimiento de dígito sencillo medio en el beneficio de explotación ajustado respecto a 2026, excluyendo la variación del valor de inventarios y posibles adquisiciones.

Además, la compañía adelanta su intención de distribuir en 2027 un dividendo total por acción de, al menos, la misma cuantía distribuida en el ejercicio 2026 (2,17 euros por acción).

DIVIDENDO TOTAL DE 288 MILLONES

El consejo de administración de Logista tiene la intención de proponer a la junta general de accionistas la distribución de un dividendo bruto complementario del ejercicio 2026 de 211 millones de euros (1,59 euros por acción), que se pagará en el primer trimestre de 2027.

El dividendo complementario propuesto supone un 3,9% de incremento frente al dividendo complementario del ejercicio 2025.

Asimismo, el consejo de administración aprobó el pasado 23 de julio la distribución de un dividendo bruto a cuenta del ejercicio 2026, que se desembolsó el 27 de agosto y alcanzó los 77 millones de euros (0,58 euros por acción), equivalente a un incremento del 3,6% frente al ejercicio anterior.

De este modo, el dividendo bruto total correspondiente al ejercicio 2026 alcanzará una cuantía de 288 millones de euros (2,17 euros por acción), con un aumento del 3,8% frente al dividendo distribuido en 2025.

EN IBERIA INGRESA UN 4,4% MÁS

Por regiones, en Iberia, los ingresos de Logista en su ejercicio fiscal 2026 alcanzaron los 5.387 millones de euros, un 4,4% más, mientras que las ventas económicas avanzaron un 1,1%, hasta los 1.183 millones de euros.

En Italia, los ingresos de Logista fueron de 5.000 millones de euros, un 4,6% más, en tanto que las ventas económicas totalizaron 457 millones de euros, con un incremento del 5,3%.

Francia (que integra Francia y Polonia tras la reorganización interna) procuró a Logista ingresos por valor de 3.514 millones de euros, un 3,8% menos, con unas ventas económicas que sumaron 207 millones de euros, un 2,1% menos.