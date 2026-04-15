Lora (SEPI) niega injerencias políticas en los rescates de Plus Ultra o Air Europa y defiende su legalidad

Bartolomé Lora, vicepresidente de SEPI - CAPTURA DE PANTALLA

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha negado este miércoles en la comisión de investigación del Senado que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participaran o influyeran en las decisiones sobre los rescates de Plus Ultra y Air Europa.

Según afirmó, "nunca" se reunió con ninguno de ellos, "no influían en absoluto en SEPI" y el expediente de Plus Ultra se tramitó en el fondo de solvencia con criterios técnicos, asumiendo él mismo la firma y la responsabilidad última de la operación.

Lora reconoció que el expediente de Plus Ultra presentó algunas deficiencias "formales" que atribuyó a cuestiones meramente procedimentales o carencias en la documentación que se subsanaron durante la tramitación, por lo que la aerolínea cumplía finalmente los criterios de elegibilidad exigidos para acceder al fondo de rescate.

En concreto, el directivo defendió que la ayuda se aprobó porque Plus Ultra "cumplía los trece requisitos de elegibilidad" del fondo de apoyo a la solvencia y que, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, la compañía "no estaba en crisis" en diciembre de 2019, al mantener un patrimonio neto superior al 50% de su capital social, tal y como ya señaló la presidenta de SEPI, Belén Gualda, el lunes en su intervención ante la misma comisión.

Lora agregó que el expediente se tramitó aplicando "estrictamente" la ley y que los controles internos de la SEPI, el Tribunal de Cuentas y la Justicia europea han avalado la legalidad del procedimiento seguido.

Por último, el vicepresidente del holding público reiteró que en los rescates gestionados por el fondo no recibió instrucciones del Gobierno ni de otros responsables políticos, negó que hubiera tratos de favor en las operaciones y subrayó que las decisiones se adoptaron con criterios técnicos y de forma colegiada.