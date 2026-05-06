Lufthansa reduce un 25% sus pérdidas y mantiene previsiones pese a 1.700 millones extra en combustible

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El Grupo Lufthansa registró unas pérdidas netas de 665 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, lo que supone una mejora del 25% CON respecto a los 'números rojos' de 885 millones de euros del mismo periodo del año anterior, favorecido por un fuerte aumento de la demanda tras el descenso de capacidad en Oriente Próximo.

Tal y como consta en un comunicado, el 'holding' ha subrayado que este resultado refleja una recuperación operativa y financiera a pesar de un entorno marcado por conflictos geopolíticos y huelgas.

"Estamos satisfechos con el primer trimestre. Al mismo tiempo, la situación actual nos obliga a analizar con rigor todas las herramientas disponibles para reducir costes, mejorar la eficiencia y mitigar riesgos, con el fin de mantener nuestra capacidad de actuación decisiva", en palabras del director financiero, Till Streichter.

Sobre los ingresos, la compañía facturó un total de 8.746 millones de euros entre enero y marzo, un 8% más que en el ejercicio previo, gracias especialmente al dinamismo de la demanda en sus divisiones de carga y mantenimiento.

Este crecimiento en los ingresos totales permitió compensar parcialmente el impacto de la estacionalidad negativa y los costes extraordinarios derivados de las interrupciones operativas durante el trimestre, según el grupo.

Por su parte, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de siete millones de euros en los primeros tres meses, cifra supone una mejora significativa en comparación al mismo periodo del año anterior, cuando la compañía registró un resultado negativo de -121 millones de euros.

Además, el flujo de caja libre ajustado se disparó un 65% hasta los 1.380 millones de euros, reforzando la posición de liquidez del grupo por encima de los 10.000 millones de euros.

A nivel de balance, Lufthansa ha destacado la reducción de su deuda neta, que pasó de 6.407 millones de euros al cierre de 2025 a 5.340 millones al finalizar el primer trimestre de 2026.

Este fortalecimiento financiero se produce en un momento en el que el grupo continúa con sus planes de modernización de flota, incluyendo la retirada de aeronaves menos eficientes para acelerar sus objetivos de rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

En cuanto al tráfico de pasajeros, el grupo transportó a un total de 25,1 millones de personas entre enero y marzo, lo que representa un incremento del 3% interanual. Este crecimiento se apoyó en una fuerte demanda hacia destinos vacacionales y en una mejora de la ocupación, con un índice que aumentó 3,6 puntos porcentuales hasta situarse en el 82,2%.

No obstante, el volumen de tráfico se vio condicionado negativamente por la inestabilidad en Oriente Próximo, que obligó a cancelaciones temporales, y por las huelgas de personal de cabina y pilotos ocurridas en febrero y marzo.

MANTIENE PREVISIONES PARA 2026

De cara a 2026, el 'holding' ha resaltado que la demanda mundial se mantiene alta, mientras que se prevé de nuevo un verano con un gran volumen de viajes. Los cambios en los flujos de pasajeros aportan "un impulso adicional", según la firma: "ante la crisis de Oriente Medio, los viajeros están optando cada vez más por los aeropuertos del Grupo Lufthansa en lugar de los de la región del Golfo".

Al mismo tiempo, ha remarcado que el actual cierre del estrecho de Ormuz está provocando una escasez en el suministro de queroseno y, por lo tanto, un aumento significativo de los precios.

Aunque las necesidades de queroseno para el año en curso ya están cubiertas en aproximadamente un 80% mediante la cobertura del precio del combustible a través de derivados sobre diversos productos petrolíferos, el aumento de los precios del queroseno supone actualmente unos costes adicionales de 1.700 millones de euros en 2026 para el grupo.

En este contexto, la intención es compensar esta carga financiera adicional en los próximos trimestres mediante el alza de los ingresos por la venta de billetes, la optimización de la planificación de la red y nuevas medidas de ahorro de costes.

Con todo y no obstante, el Grupo Lufthansa mantiene sus previsiones para el conjunto del año de alcanzar un Ebit ajustado significativamente superior al del año anterior, que fue de 1.960 millones de euros.