LVMH se desploma en Bolsa tras presentar resultados y arrastra al sector del lujo

Archivo - La entrada de la tienda de Louis Vuitton del paseo de Gràcia, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del gigante del lujo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) llegaban a caer este miércoles más de un 8%, después de que el grupo dirigido por Bernard Arnault anunciara una caída del 13,3% del beneficio en 2025, con un retroceso de casi el 5% de la facturación, lastrada por la fortaleza del euro, además de expresar su cautela sobre el ejercicio 2026.

"2026 tampoco será sencillo, pero vamos paso a paso", comentó el presidente y consejero delegado de LVMH en la conferencia posterior a la publicación de las cuentas de la multinacional, donde señaló el contexto bastante desafiante, tanto económica como geopolíticamente, durante el pasado ejercicio.

Al cierre de 2025, LVMH se anotó unos beneficios netos atribuidos de 10.878 millones de euros en 2025, un 13,3% menos, mientras que los ingresos retrocedieron un 4,6%, hasta los 80.807 millones, con una caída del 1% en términos orgánicos.

En este sentido, el grupo galo precisó que la evolución de sus ingresos en el ejercicio se vio afectada negativamente en 3 puntos porcentuales "como resultado de la depreciación promedio de muchas de las divisas de facturación frente al euro", en particular el dólar estadounidense, el yuan chino, el won surcoreano y el yen japonés.

De tal modo, estimó que las fluctuaciones del tipo de cambio tuvieron un impacto negativo global de 1.065 millones de euros en el resultado de las operaciones recurrentes en comparación con 2024.

Tras la apertura de los mercados del Viejo Continente, las acciones de LVMH llegaban a perder un 8,19% de su valor, aunque a medida que avanzaba la sesión lograban contener el castigo y frenaban la caída al 7%.

En consonancia, el resto de valores europeos del sector cotizaba a la baja durante la sesión, incluyendo descensos del 6,25% para Christian Dior, del 3,83% para Kering, del 2,82% para Moncler, del 2,19% para Prada y del 2,10% para Burberry, mientras que los títulos de Hermés se dejaban un 1,8% y los de la española Puig cedían un 0,78%.

La cotización del euro frente al dólar llegaba a superar este martes el umbral de los 1,20 'billetes verdes', lo que no sucedía desde junio de 2021, con una revalorización superior al 2% en lo que va de 2026.