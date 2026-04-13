LVMH reduce sus ingresos un 5,8% en el primer trimestre, lastrados por el conflicto en Oriente Próximo

Archivo - La entrada de la tienda de Louis Vuitton del paseo de Gràcia, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de lujo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) alcanzó unos ingresos de 19.121 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone una reducción del 5,8% respecto a los reportados en el mismo periodo del ejercicio anterior, debido a las consecuencias de Oriente Próximo.

La mayoría de sus unidades de negocio han sufrido una reducción de sus ingresos, destacando la rebaja de un 8,5% en la facturación de división de moda y marroquinería, con 9.247 millones de euros, frente a los 10.108 del mismo periodo de 2025.

En el segmento de comercio minorista, las ganancias se redujeron un 3,3%, con un resultado de 4.048 millones de euros, mientras que el de perfumes y cosméticos se situó en los 2.038 millones, tras experimentar una caída del 6,4%.

En relojes y joyería se anotó una cifra de 2.443 millones, una bajada del 1,5%, y la cifra de negocio de vinos y bebidas espirituosas se contrajo un 2,4%, con un total de 1.273 millones de euros.

"En un entorno geopolítico y económico particularmente afectado por el conflicto en Oriente Medio, LVMH se mantiene alerta y confiado al inicio del año. El grupo sigue centrado en el desarrollo de sus marcas, impulsado por una política constante de innovación e inversión, así como por una búsqueda incesante de la calidad en sus diseños, su atractivo y su distribución selectiva", indica un comunicado emitido por LVMH.

Las acciones de la marca de lujo caían hasta un 4% en la bolsa de Nueva York después de conocerse los primeros resultados trimestrales del ejercicio.