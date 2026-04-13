Maceiras (Inditex) descarta subir precios pese a la inflación y refuerza su apuesta por Estados Unidos

Archivo - El consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, ha asegurado que el grupo no prevé cambios en su política de precios pese al contexto de inflación y elevada incertidumbre, al tiempo que ha reafirmado la apuesta de la compañía por Estados Unidos como uno de sus principales mercados de crecimiento.

García Maceiras ha explicado durante una entrevista grabada y emitida en el foro 'Wake Up Spain', organizado por 'El Español', que aunque la economía mundial encadena "meses, incluso años, de incertidumbres constantes" que impactan en precios, inflación y consumo, Inditex mantiene desde hace tiempo una estrategia de precios estable.

"Tratamos de seguir ofreciendo a nuestros clientes una moda con calidad, con diseño, una moda sostenible y un precio accesible", ha subrayado, antes de insistir en que no estiman que el actual entorno vaya a alterar esa política.

En relación con el conflicto en Oriente Medio, el ejecutivo ha señalado que la compañía monitoriza "día a día" la evolución de la situación y que su "primera y más importante prioridad" es salvaguardar la seguridad de equipos, colaboradores y clientes.

LA SEGURIDAD Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA COMO PRIORIDADES

Ha indicado que, a pesar de los cambios registrados desde el inicio de la crisis, "la mayor parte de las tiendas en la zona se encuentran abiertas y operando" y que la obligación del grupo es "garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de las operaciones" y evitar un impacto severo en su funcionamiento.

García Maceiras ha reiterado el papel estratégico de Estados Unidos, ya segundo mercado de Inditex tras España. Ha recordado que el grupo abrió allí su primera tienda en 1989, "cuando solo teníamos tiendas en España y una en Portugal", y que conoce bien un país en el que mantiene presencia desde hace décadas.

En 2025, tras la apertura de una tienda en Charlotte, la compañía ha alcanzado el estado número 26 con tienda física, a lo que se suma "un desempeño 'online' muy importante".

De cara a 2026, el grupo prevé seguir creciendo "de forma selectiva, proyecto a proyecto" en el mercado estadounidense. Entre los planes citados por el directivo figuran la consolidación de Bershka en Florida, con nuevas aperturas, el refuerzo de Massimo Dutti, que pasará de una tienda en la zona de Miami a sumar dos más, incluida una en Manhattan, y proyectos "muy relevantes" en Zara, que combinarán nuevas tiendas con reformas de establecimientos emblemáticos, como la 'flagship' de la Quinta Avenida en Nueva York.

El responsable de Inditex ha puesto también el foco en la omnicanalidad como una de las grandes fortalezas del modelo del grupo.

A este respecto, ha defendido que no es posible explicar el desempeño de sus plataformas 'online' "sin tener en cuenta el soporte de las tiendas físicas" en recogidas y devoluciones, ni entender el rendimiento de las tiendas sin la "potencia prescriptora" del canal digital. En esa línea, ha reivindicado el papel de la inteligencia artificial (IA) para mejorar la experiencia de clientes y empleados.

Como ejemplo, García Maceiras ha citado la herramienta 'Tray-On', lanzada en Zara.com a finales de diciembre, que permite a los usuarios crear un avatar virtual a partir de dos fotos para probar toda la colección disponible en la web. Según ha explicado, esta funcionalidad está ya operativa en más de 40 mercados, acumula alrededor de 10 millones de sesiones desde su lanzamiento y ha recibido un "feedback fantástico" por parte de los clientes.

El directivo ha enmarcado también proyectos como Zcafé, presentes en tiendas singulares de Madrid, A Coruña, Seúl, Nanjing u Osaka, en la estrategia de enriquecer la experiencia en tienda ante un cliente cada vez "más experiencial", y ha negado que supongan un cambio de rumbo.

En este sentido, ha recordado el mensaje de la presidenta del grupo, Marta Ortega, de que la compañía no quiere ser grande, quiere ser relevante, y ha insistido en que la estrategia de Inditex sigue centrada en acercar la moda de calidad, diseño y sostenible "al mayor número de gente posible" a precios accesibles.