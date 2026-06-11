Marta Vidal, nueva presidenta de la D.O. Cava

La presidenta de la D.O. Cava, Marta Vidal - D.O. CAVA

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) Cava ha nombrado a Marta Vidal como nueva presidenta del ente para un periodo de cuatro años, informa la D.O. en un comunicado este jueves.

Vidal es la primera mujer que dirigirá la D.O. y tiene el objetivo de "generar una visión compartida del sector para poder posicionar al cava donde realmente se merece".

La nueva presidenta ha desarrollado su carrera profesional en el sector bancario, y desde 2017 es CEO de la bodega Vallformosa.