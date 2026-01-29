Más de 25.000 agricultores y ganaderos y 15.000 tractores toman las calles en el 'súper jueves del campo'

Tractorada en Santander - Juanma Serrano - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 25.000 agricultores y ganaderos y 15.000 tractores han tomado las calles y carreteras de toda España en el denominado 'súper jueves del campo', distribuidos en 29 movilizaciones en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, y para reivindicar la supervivencia del medio rural, según informan las organizaciones agrarias convocantes.

En concreto, el medio rural se ha movilizado a lo largo de todo el día en una jornada marcada por la lluvia y el mal tiempo para levantar la voz contra la situación crítica que atraviesa el sector, que se puede ver agravada por los recortes de la PAC y el acuerdo comercial con Mercosur.

Desde el Norte al Sur de España, pasando por las islas Canarias y Baleares, agricultores y ganaderos han mostrado su malestar con pancartas y gritos como 'Tu salud no se negocia', 'Por la unidad del campo', 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego' o 'El campo lucha, el Gobierno abandona', entre otras.

Así, en la tractorada que ha recorrido las calles de Valencia han realizado un "grito unitario" contra los recortes en la PAC y el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, así como para reivindicar que los agricultores y ganaderos quieren "vivir dignamente, tener un futuro y mano de obra suficiente para atender las necesidades del campo". "Nos están echando del campo a patadas", han advertido.

Unas concentraciones que han sido promovidas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

De esta forma, a lo largo del día se han tomado calles y carreteras en ciudades como en Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca, entre otras.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha celebrado que "a pesar de las inclemencias meteorológicas" hayan salido a la calle más de 25.000 agricultores y ganaderos y más de 15.000 tractores.

Padilla ha calificado de "brutal" que Bruselas quiera recortar un 20% ó 22% la futura PAC. "Es una línea roja, no vamos a permitir que se quite ni un céntimo de lo que hubo en el periodo anterior y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando, negociando y reivindicando donde haga falta para conseguir que esto no suceda", ha advertido.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha reivindicado que el campo español sea escuchado en las 29 movilizaciones convocadas hoy por todo el país para reclamar que sus peticiones sean atendidas.

Cano se ha referido a este "súper jueves" de protestas del sector agrario durante la celebración de la feria Agroexpo, en Don Benito (Badajoz). "El campo está saliendo en masa a la calle pidiendo ser escuchado", ha apuntado Cano.

En este proceso de movilizaciones que está en marcha, el sector agrario reclama, entre otras cuestiones, una PAC "justa" con un presupuesto "suficiente", que esté "a la altura de las necesidades del sector agrario".

"Fruto de la presión en las calles, la movilización del sector y la negociación por parte de las organizaciones agrarias, queremos conseguir minimizar todo lo posible el recorte planteado para la nueva PAC", ha destacado el dirigente de UPA.

Las organizaciones convocantes han recordado que estas movilizaciones responden, entre otros motivos, al recorte del 23% del presupuesto previsto en la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC), una reducción que consideran "inasumible" para miles de explotaciones familiares.

A ello también se suma el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países, como Mercosur, Camboya o Myanmar, que permiten la entrada de productos agrarios sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos.

Las organizaciones agrarias reclaman en estas concentraciones un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y publicación oficial de los costes medios de producción, aprobar una Ley Emergencia por daños de fauna salvaje y adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias.