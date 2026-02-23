MasOrange prueba en el MWC 2026 el Servicio 'Forest Smart Guardian' que combina 5G SA, drones autónomos e IA

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

MasOrange, la 'teleco' resultante de la fusión de Orange y MásMóvil en España, presentará en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrará en Barcelona la próxima semana, una solución disruptiva para la prevención de incendios forestales, que combina drones autónomos, inteligencia artificial (IA) y 5G SA, según ha informado este lunes en un comunicado.

La compañía fue el primer operador de España en ofrecer esta revolucionaria tecnología de red móvil y una de las primeras de Europa en lanzarla.

La lucha contra los incendios representa un gran desafío medioambiental, agravado por el cambio climático.

La seguridad de las personas y la preservación de las infraestructuras son cuestiones cruciales ante incendios cada vez más frecuentes y devastadores.

La solución 'Forest Smart Guardian' cubre todo el ciclo de vida de un incendio forestal: prevención, detección, actuación y recuperación, con un énfasis particular en las fases de prevención y actuación.

UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA COMPLETA E INTEGRADA

Este nuevo servicio utiliza la inteligencia artificial y la realidad aumentada para procesar y analizar datos procedentes de múltiples fuentes: sensores terrestres, imágenes aéreas en 4K capturadas por drones autónomos, datos meteorológicos y diversas cartografías.

Este enfoque permite generar mapas de riesgo de incendio precisos para la fase de prevención y un gemelo digital para predecir la evolución del fuego y coordinar de manera eficaz los esfuerzos de extinción.

Las tecnologías empleadas conforman un ecosistema completo e integrado que ofrece una visión global y coherente de la situación. La segmentación de red 5G SA ('network slicing') garantiza la conectividad crítica y en tiempo real. Los drones autónomos 'in a box' permiten la vigilancia aérea, mientras que la burbuja táctica asegura la cobertura de red en zonas de difícil acceso o en caso de caída de antenas durante un incendio.

Los gemelos digitales posibilitan la modelización predictiva mediante un modelo digital que simula la evolución del incendio teniendo en cuenta la humedad, el viento o la orografía de la zona. Por último, la realidad aumentada permite un conocimiento preciso del entorno y la planificación de acciones concretas enfocadas a mitigar riesgos o a la identificación de rutas de acceso.

MASORANGE AVANZA EN EL MWC EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Durante el MWC, la demostración se desarrollará en varias etapas clave. En el stand de Orange, los visitantes podrán descubrir un sistema 'drone-in-a-box', una maleta que actúa como célula de red autónoma --la llamada burbuja táctica-- y una consola que muestra en pantalla un mapa de riesgos.

En directo, se establecerá una conexión con un entorno forestal donde un dron similar al expuesto capturará imágenes que alimentarán dicho mapa en tiempo real.

Esta solución ofrece una respuesta concreta a las necesidades de las administraciones públicas encargadas de la gestión forestal y la lucha contra incendios, al proporcionar herramientas predictivas que permiten anticipar riesgos, optimizar el despliegue de recursos y mejorar la eficacia de las intervenciones.

"Cada verano, los incendios forestales suponen una amenaza a nuestros bosques, nuestro pueblo y nuestro patrimonio nacional y en MasOrange creemos que la tecnología puede marcar la diferencia para combatirlos. Por eso, hemos puesto en marcha esta innovadora plataforma integrada de gestión de incendios forestales que presentaremos este año en el MWC", ha destacado la compañía.