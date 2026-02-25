Mercadona destina 1.000 millones a mejorar el poder adquisitivo y jornada de sus más de 112.000 trabajadores

Archivo - Trabajadores de Mercadona - OSCAR GARRIDO/MERCADONA - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercadona reafirma su apuesta por sus trabajadores tras destinar más de 1.000 millones de euros en mejorar el poder adquisitivo de su plantilla a través de diferentes iniciativas, según informa la cadena de supermercados.

La enseña de Juan Roig ha repartido este miércoles un variable, prima por objetivos, a sus más de 112.000 trabajadores, de 780 millones de euros de sus beneficios.

En concreto, se trata de dos primas entre aquellos empleados con menos de cuatro años en la empresa, y de tres mensualidades a las que superan esta antigüedad, que representan el 70% de la plantilla, y que han recibido hoy 7.250 euro netos, correspondiente a los 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.

También se ha realizado una subida salarial para compensar el incremento del IPC de un 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, que implica 125 millones de euros al año.

Además, el pasado mes de diciembre la cadena de supermercados mejoró la jornada laboral de sus empleados con la ampliación del período de vacaciones en una semana más, pasando de los 30 a los 37 días actuales. Una medida, que está en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, y que supone una mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros.

Mercadona ha señalado que estas iniciativas, que representan un esfuerzo conjunto de más de 1.000 millones de euros, confirman que su modelo de gestión, el Modelo de Calidad Total, invierte y apuesta por la satisfacción del trabajador, consciente de que son los principales responsables del éxito de la compañía y el mayor activo para los 'Jefes' (como internamente la firma denomina a sus clientes).

De hecho, su compromiso ha logrado que la cadena de supermercados, líder de la distribución a nivel nacional, incremente en 2025 su productividad y su gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que "cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido".