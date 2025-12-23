Mercadona lidera la venta de turrones, polvorones, roscones y panettones en Navidad, seguida por Carrefour

Archivo - Dulces navideños: turrón, polvorones ymantecados. - MARTA ORTIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 88% de los españoles reconoce que compra productos navideños en Navidad, siendo los polvorones, roscones y panettones, los tres productos que están más en alza, sumando ya uno de cada cuatro euros en valor de entre lo que se gastan los españoles en productos navideños, según el informe de Worldpanel by Numerator.

En concreto, los datos muestran que también están en auge los calendarios de adviento, pero con un peso aún muy pequeño, apenas el 2,1% de toda la categoría, que sigue siendo liderada, no obstante, por el turrón con el 31,3%, aunque ha cedido 3,6 puntos porcentuales entre 2021 y 2024 y las cajas de chocolate.

De esta forma, Mercadona es el supermercado que lidera la venta de estos productos navideños con una cuota del 19,6%, seis puntos porcentuales menor que su cuota general en gran consumo, por lo que la cadena de Juan Roig aún tiene margen de crecimiento para, al menos, igualar su peso dentro de la cesta de la compra al específico de los productos navideños.

De hecho, la diferencia con el segundo distribuidor es más estrecha en esta categoría de productos navideños, ya que Carrefour alcanza el 14,8%, superando en más de cinco puntos su cuota general.

Mientras que otras cadenas de distribución mejoran con esta categoría sus datos generales como Lidl, tercera en el ranking con una cuota de 7,7%; seguida por Eroski (6,8%), Dia (5,8%), Alcampo (4,9%), El Corte Inglés (4,5%), Bon Preu (2,4%) y Aldi, que alcanza una cuota de 2,2% en productos navideños.

Por formatos, lidera el surtido corto con un 34,8%, pero no mejora su cuota de mercado general, algo que sí consigue el supermercado, pero muy especialmente el hipermercado, hasta siete puntos de cuota más.

Por otro lado, el informe destaca que el comprar el turrón u otras especialidades por Internet no cala en el consumidor y apenas representa el 1,6% de las ventas.

APUESTA POR LA MARCA DE FABRICANTE

El informe revela que, salvo El Corte Inglés, el resto de cadenas analizadas muestra una mayor incidencia de marca de fabricante en productos navideños.

Por ejemplo, si en Mercadona el 76,5% de lo que vende es marca del distribuidor, en esta categoría es un 67,7%. Y es que en surtido corto, la enseña de Juan Roig es la que muestra un gap más grande entre lo que vende en promedio en marca del distribuidor y su equivalencia en productos navideños.

En cambio, en el caso de Aldi no llega a cuatro puntos de diferencia, en Lidl son 2,5 puntos y en el caso de Dia sólo 1,6 puntos. No obstante, el peso de la marca de la distribución no es una excepción en la tendencia del mercado de gran consumo y su presencia en productos navideños es creciente, representando el 34,4% de las ventas, frente al 30,3% de 2021.