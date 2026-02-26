Merlin impulsa un 5,1% su beneficio en 2025, hasta los 327 millones de euros, y sube un 4,8% el dividendo

Archivo - Centro de datos de Merlin Properties - MERLIN - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Merlin Properties obtuvo un beneficio recurrente de 326,7 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 5,1% respecto al año anterior, tras aumentar un 8,3% --un 3,5% en términos comparables-- las rentas que obtiene por el alquiler de sus activos, que alcanzaron los 542 millones de euros.

La socimi cotizada en el Ibex 35 ha presentado este jueves unos resultados anuales que recogen un resultado neto de 786 millones de euros, frente a los 284 millones de 2024, motivado por el incremento del valor de sus activos, cuya variación de un año a otro se incluye por normativa en el balance, pero no tiene impacto en caja.

En concreto, esta valoración ascendía a cierre del año a 12.630 millones de euros, un 4,7% por encima del año anterior, debido principalmente a la entrada en operación de los centros de datos, que ya concentran un valor de 811 millones de euros, más otros 556 millones de los que están en desarrollo.

A cierre de 2025, Merlin ya contaba con 44 MW operativos en sus centros de datos de Madrid, Barcelona y País Vasco, con unas rentas de 31 millones de euros en el conjunto del año, a medida que iba incorporándose nueva capacidad.

En un encuentro con los medios, su consejero delegado, Ismael Clemente, ha anticipado que el próximo mes de octubre ya habrá 64 MW en operación y, en el segundo trimestre de 2027, esta cifra ascenderá a 112 MW, tras haber prealquilado ya nuevos espacios en sus instalaciones de País Vasco.

A partir de ese momento, las rentas anualizadas procedentes del alquiler de los centros de datos ascenderán a 167 millones de euros, de forma que se convertirán en la segunda mayor pata de negocio de la socimi, solo tras las oficinas, que en 2025 ingresaron 292 millones, y por delante de centros comerciales (133 millones) y de las naves logísticas (86 millones).

PRÓXIMA AMPLIACIÓN DE CAPITAL

No obstante, toda esta nueva infraestructura seguirá requiriendo la aportación de nuevos fondos, que se captarán a través de una ampliación de capital de entre 700 y 800 millones de euros y que se prevé que quede totalmente cubierta por los actuales accionistas.

Previsiblemente, esta ampliación se ejecutará a lo largo de 2026, cuando se dé el mejor momento posible de la cotización, con el objetivo de limitar la dilución. Los grandes accionistas ya han mostrado una predisposición positiva a la operación.

Al mismo tiempo, el desarrollo de esta segunda fase de su plan de centros de datos, que también abarca sus futuras instalaciones en Lisboa, limitará el crecimiento del beneficio recurrente por los mayores gastos financieros, por lo que la compañía espera que este año esta partida se mantenga en el mismo nivel que en 2025, en torno a los 0,58 euros por acción.

POSIBLE BURBUJA

Pese a la posible 'burbuja de la IA' con la que especula el mercado, y que ha hecho que las grandes tecnológicas hayan caído en bolsa en los últimos meses --frente al alza de la cotización de Merlin--, Clemente cree que hay demanda "muy robusta" y achaca esa disparidad de movimientos de cotización entre las grandes tecnológicas y la socimi a las altas valoraciones en las que cotizan las primeras.

Respecto al resto de negocios, los oficinas impulsaron sus rentas comparables un 3,5% con una ocupación del 94,2%; las naves logísticas crecieron un 1,5% en rentas comparables y registraron una ocupación del 96,4%; y los centros comerciales obtuvieron unas rentas un 4,7% superiores, tras aumentar un 2,1% la afluencia de visitantes.

Entre el resto de datos del balance anual destaca el resultado bruto de explotación (Ebitda) de 416 millones de euros, que fue un 9,7% superior; la liquidez de 1.965 millones de euros, y una LTV (proporción de deuda respecto al valor de los activos) del 28,9%.

En cuanto al dividendo, este año ascenderá a 0,44 euros, lo que supone una mejora del 4,8% respecto al año anterior. Como ya se pagaron 0,2 euros en diciembre, tras la próxima junta se repartirán los otros 0,24 euros. En total, llega a los 238 millones de euros.