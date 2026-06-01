La mexicana Grupo Galería adquiere las operaciones de Avanza Food (Tony Roma's y Carl's Jr)

Archivo - Restaurante de Carl's Jr. - AVANZA FOOD - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El holding mexicano Grupo Galería, a través de su filial española GG Foods Europa S.L., ha adquirido el 100% de la unidad productiva que operaba Avanza Food, que se encontraba en concurso de acreedores, para dar continuidad al desarrollo de Carl's Jr. y Tony Roma's en el mercado español, según informa la compañía.

En concreto, la firma mexicana también reforzará la identidad de sus marcas, así como la continuidad en las licencias de las marcas asociadas a Heineken España, entre otras Official Irish Pub, Gambrinus y Cervecería Cruz Blanca.

Grupo Galería presentó una oferta vinculante por la unidad productiva el pasado mes de marzo, en el marco del concurso de acreedores planteado por la compañía española en noviembre de 2025, por la que se comprometía a adquirir el total de su unidad productiva, así como a subrogar a los más de 400 trabajadores del grupo.

Tras la presentación de esta oferta y el informe favorable del administrador concursal, DLM Insolvia, el juez del Juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid aprobó favorablemente la operación el 23 de abril.

Grupo Galería, conglomerado empresarial con sede en Monterrey, Nuevo León, México, con más de 58 años de operación ininterrumpida en México y uno de los principales operadores de franquicias de restauración, opera 74 restaurantes Carl's Jr., además de 12 establecimientos Dunkin', 15 locales Buffalo Wild Wings y cuatro IHOP.

De esta forma, entre los objetivos estratégicos de esta nueva etapa destaca una ambiciosa expansión de Carl's Jr. en España, con la meta de expandir su red de restaurantes y desarrollo de franquiciados con nuevos restaurantes, así como el reposicionamiento de Tony Roma's para recuperar el liderazgo como marca de referencia en el 'casual dinning' americano.

Con esta operación, Grupo Galería aportará un sólido respaldo financiero y operativo a sus restaurantes operados directamente, así como a la red de franquicias, dotando de los recursos necesarios para reactivar su plan estratégico de crecimiento y fortalecer el posicionamiento de sus marcas en España.

De esta forma, esta adquisición contempla la continuidad de toda su estructura laboral actual, garantizando la continuidad de los equipos de trabajo, permitiendo una transición ordenada y alineada con los objetivos estratégicos definidos para esta nueva etapa.

Sergio de Eusebio, director general de División España, ha indicado que la "entrada de Grupo Galería marca el inicio de una nueva etapa muy ilusionante para Avanza Food". "Contar con un socio con la capacidad financiera, visión a largo plazo y profundo conocimiento del sector, supone una gran palanca para impulsar el desarrollo de Carl's Jr. y Tony Roma's en España. Esto nos permitirá retomar con fuerza nuestros planes de crecimiento y consolidarnos como un grupo de referencia en el sector", ha subrayado.

Por su parte, el CEO de Grupo Galería, Antonio Barceló, ha explicado que esta operación es "consistente con la visión de largo plazo" de la firma mexicana. "España representa un mercado con fundamentos atractivos y una oportunidad real de crear valor de forma responsable y sostenida", ha recalcado.