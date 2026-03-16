Archivo - El Ministerio para la Transformación Digital abre la consulta pública del 'ómnibus digital'. - MINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto a consulta pública la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, el llamado 'ómnibus digital', según ha informado este lunes en un comunicado.

Esta iniciativa está destinada a "simplificar, aclarar y modernizar el marco regulador europeo en diversas materias del ámbito digital", entre ellas los datos, mediante una "reforma integral" que consolida y racionaliza la legislación existente.

Según el comunicado, el objetivo principal que es reducir las cargas administrativas para empresas y administraciones públicas, reforzar la seguridad jurídica y promover la competitividad europea, sin comprometer los elevados estándares de protección de los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de la información.

Por un lado, ha planteado la "modificación" del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento relativo a la creación de la 'Pasarela Digital Única' (SDG), el Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE, la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, la Directiva de ciberseguridad (NIS2) y la Directiva de resiliencia de entidades críticas.

Por otro lado, ha propuesto "derogar" el Reglamento sobre libre circulación de datos no personales en la UE, el Reglamento sobre usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, el Reglamento de Gobernanza de Datos y la Directiva relativa a datos abiertos y reutilización.

De esta forma, el Ministerio ha asegurado que supone un "punto de inflexión estratégico" en la adaptación del marco regulador europeo a un entorno global "altamente competitivo", priorizando la agilidad normativa, la innovación y la soberanía tecnológica de la Unión Europea, y asegurando que las normas actúen como "motor del crecimiento económico y del mercado único de datos".

Finalmente, la institución ha recordado que la consulta pública estará abierta desde el 13 de marzo al 29 de marzo a las 23.59 horas, y durante este periodo, todos los interesados pueden plantear sus aportaciones enviando un formulario que las partes interesadas pueden descargar y cumplimentar con sus aportaciones.