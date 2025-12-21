Moeve transforma 500 estaciones de servicio, un tercio de su red, en poco más de un año de su 'rebranding'

Estación de servicio de Moeve - MOEVE

Moeve entrará en el año 2026 con 500 estaciones de servicio transformadas de Cepsa a Moeve, lo que significa que en cerca de un tercio de su red en España y Portugal ya se ha implantado la nueva marca que adoptó hace ya más de un año, informó la compañía.

En concreto, la energética ya cuenta con estaciones transformadas en poblaciones y vías de circulación de todas las comunidades autónomas de España, Portugal y Andorra.

En paralelo con la transformación de los establecimientos, Moeve también avanza en su oferta por una movilidad sostenible, desplegando una de las mayores redes de carga eléctrica ultrarrápida en estaciones de servicio en el conjunto de España y Portugal. Esta red suministra energía 100% renovable y ya cuenta con más de 260 plazas de carga ultrarrápida operativas (150 kW), de acceso público y libre, con cargadores capaces de recargar el 80% de la batería de un coche en un tiempo estimado de 10-20 minutos en función del modelo.

Asimismo, muchos de estos establecimientos funcionan con electricidad obtenida a través de paneles solares allí instalados y la propuesta de valor a los clientes contiene la posibilidad de utilizar el ticket digital, además de un túnel de lavado, Moeve Wash, que funciona con productos biodegradables.

Además, oferta en sus estaciones de servicio la venta de productos frescos en Moeve Market y de café y bollería premium en sus córneres R'spiro e incluye nuevos servicios de paquetería y delivery.

La oferta se completa con el programa de fidelización Moeve gow, que cuenta con alrededor de 3,5 millones de clientes que acceden a descuentos y promociones en las estaciones de servicio y comercios asociados a su alcance, además de darles la posibilidad de adquirir el Plan Multienergy, junto a Naturgy, que combina la contratación de luz y gas con descuentos de hasta 30 céntimos por litro en repostaje y de hasta 15 céntimos por kilovatio hora (kWh) en recargas eléctricas.

El director de Mobility de Moeve, Pierre-Yves Sachet, puso en valor que el grupo está avanzando "con paso firme" en la transformación de nuestra red".

"Moeve es una apuesta por la calidad y por el cliente, y la mejor muestra de ello son estos establecimientos renovados, diseñados como lugares donde querer estar, donde la experiencia pueda ser personalizada y se disponga de muchos servicios cotidianos. Seguiremos por esta senda para convencer cada día a más gente con nuestra oferta en energía y movilidad", dijo.

Igualmente, en su primer año después del 'rebranding', Moeve destacó que su marca se consolida también en otras dimensiones, ya que las estaciones de servicio transformadas alcanzan un volumen de venta superior, crece el interés del talento por trabajar en la compañía y el reconocimiento social ha superado en 20 puntos al objetivo de notoriedad marcado.

El director Global de Marca de Moeve, José María Solana, consideró que a la compañía "le está sentando muy bien la transformación de su nombre y de su cultura, y la marca se está consolidando incluso más rápido de lo esperado".

"Hoy, Moeve representa la aspiración del sector para transformar la energía y la movilidad y ya tiene un reconocimiento de marca mayor a la de su antecesora en atributos como sostenibilidad, innovación o cercanía", destacó.