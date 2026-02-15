El MWC 2026 abordará las redes inteligentes, la soberanía digital y la redefinición del modelo operativo

Archivo - El CEO y director ejecutivo de GSMA Ltd., John Hoffman posa para Europa Press, a 13 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). John Hoffman está a cargo de la filial de GSMA responsable de la organización del Mobile World Congress (MWC) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los temas centrales del Mobile World Congress (MWC), que se celebrará en Barcelona a principios de marzo, girarán este año en torno a las redes inteligentes y autónomas, la soberanía digital y la redefinición del modelo operativo, en una edición en la que el sector de la conectividad y las telecomunicaciones se encuentra en un punto de inflexión.

El recinto Gran Via de Fira de Barcelona acogerá del 2 al 5 de marzo el MWC 2026, organizado por la GSMA, que reunirá a asistentes, expositores, patrocinadores y socios de todo el mundo.

En este contexto, el responsable de la industria de Comunicaciones, Medios y Tecnología de Accenture en España y Portugal, César Cid, ha identificado las cuatro tendencias que protagonizarán las conversaciones en la próxima edición del 'Mobile'.

En concreto, se ha referido al avance hacia redes autónomas de nivel L4 y L5, "capaces de anticipar incidencias, repararse a sí mismas y optimizar el rendimiento de extremo a extremo". Cid ha advertido de que "el verdadero reto es la velocidad con la que las operadoras podrán alcanzar ese modelo".

A medida que empresas y gobiernos aceleran la transformación digital, la soberanía ya no se define únicamente por el lugar donde se almacenan los datos, sino también por quién opera la infraestructura digital y los sistemas de inteligencia artificial y desde dónde.

Las compañías, según Cid, buscan garantizar que sus servicios digitales más críticos "no solo se alojen localmente, sino que también sean gestionados por personal de confianza ubicado dentro del país". Este cambio, ha destacado, está generando "una nueva oportunidad de crecimiento B2B para los operadores de telecomunicaciones".

Cid ha apuntado también a la redefinición de los modelos de crecimiento 'B2C', un ámbito en el que "la inteligencia artificial y la economía de los creadores pueden reactivar los ingresos de las empresas de telecomunicaciones".

Ha recordado que el negocio 'B2C' "sigue siendo la columna vertebral económica del sector", al representar entre el 70% y el 90% de los ingresos totales, pero muchas operadoras "tienen dificultades para traducir su escala en fidelidad, diferenciación o crecimiento". Según Accenture, la próxima ola de crecimiento "no vendrá solo de redes más rápidas, sino de modelos de experiencia y compromiso mejorados por la IA".

Por último, Cid ha señalado la necesidad de "reinventar el modelo operativo" de las empresas de telecomunicaciones, que "gestionan organizaciones especialmente complejas, diseñadas para garantizar escala y fiabilidad". Ha advertido de que estos modelos "se enfrentan hoy a retos de velocidad, eficiencia y adaptación a la era de la inteligencia artificial", y ha subrayado que "las mejoras graduales ya no son suficientes: es necesario replantear de forma profunda cómo se trabaja dentro de la organización".