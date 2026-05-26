Namirial dispara un 23% las firmas electrónicas en 2025 y supera los 113 millones de operaciones digitales

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MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía especializada en soluciones de confianza digital, Namirial, cerró el ejercicio 2025 con un incremento del 23% en el volumen de firmas y sellos electrónicos gestionados en sus plataformas, hasta 113 millones en un solo año, además del aumento del 17% en los documentos procesados, impulsada por la digitalización de procesos empresariales y administrativos, según ha informado la compañía.

Según datos facilitados por la empresa, el crecimiento se produce en un contexto de expansión tecnológica y consolidación del grupo tras adquisiciones como la de Signaturit.

Entre los documentos cuya tramitación registró mayores incrementos destacan las nóminas, con una subida del 57,8%, los identificadores bancarios (+66,9%) y los justificantes de domicilio (+21,3%).

La compañía también ha informado de un aumento del 13,5% en el número de usuarios activos de firma electrónica en el último año. En este ámbito sobresale el comportamiento de Signaturit eSign, solución orientada a pequeñas, medianas y grandes empresas para la gestión de firmas avanzadas y cualificadas.

Por su parte, la plataforma Sign Enterprise, especializada en flujos de aprobación y firma electrónica para grandes corporaciones, gestionó más de 113 millones de firmas electrónicas durante 2025.

En paralelo, los procesos de 'onboarding' digital alcanzaron cifras récord, con más de 1,8 millones de incorporaciones de usuarios realizadas entre septiembre y diciembre de 2025, gracias a sistemas adaptados a la normativa europea.

Namirial ha destacado la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para reforzar la verificación de identidad y la prevención del fraude. Entre ellas figuran sistemas capaces de detectar intentos de suplantación mediante deepfakes en procesos de autenticación biométrica y tecnologías de análisis documental automatizado.

El consejero delegado de Namirial Group, Max Pellegrini, ha señalado que la demanda de soluciones de confianza digital "no deja de crecer" y afirmando así que la compañía ha respondido con plataformas alineadas con las exigencias regulatorias y centradas en la seguridad y la experiencia de usuario.