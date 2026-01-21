Naturgy realizó 46.800 actuaciones contra el fraude eléctrico en 2025 y recuperó 149 GWh de energía sustraída - NATURGY

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, realizó en 2025 más de 46.800 actuaciones contra el fraude eléctrico, a través de las cuales ha recuperado 149 gigavatios hora (GWh) de energía sustraída, un 12% más que el año anterior y equivalente al consumo anual de 46.500 hogares, informó la compañía.

En concreto, las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de cerca de 13.300 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera.

Por comunidades autónomas, Madrid registró el mayor número de casos, con un total de 5.136 expedientes, seguida de Castilla-La Mancha (4.380), Galicia (3.532) y Castilla y León (247).

Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 144 dispositivos 'indoor', la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Estas instalaciones consumían de forma ilegal una cantidad anual de 4,4 GWh, un 19% más y equivalente a la demanda energética de cerca de 1.400 viviendas.

AFECTA TAMBIÉN A LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO.

El fraude eléctrico es una práctica ilícita que no solo compromete la seguridad del suministro, sino que también afecta a la sostenibilidad del sistema eléctrico y a la equidad entre usuarios. La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal.

La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.

En los últimos cuatro años, Naturgy ha realizado más de 160.000 actuaciones contra el fraude eléctrico, recuperando energía suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares.

La directora de Redes Electricidad España de Naturgy, Mónica Puente, ha subrayado que el fraude eléctrico "no solo supone un perjuicio económico para el conjunto del sistema, sino que también genera riesgos graves para la seguridad de las instalaciones y de quienes manipulan la red".

"Por ello, UFD mantiene una estrategia activa basada en tecnología avanzada, análisis de datos y colaboración con las autoridades, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y justo para todos los clientes", ha añadido.

Naturgy ha destacado que seguirá reforzando esta línea de trabajo en 2026 con el objetivo de proteger a los clientes y contribuir a la sostenibilidad del sistema eléctrico, en paralelo a la digitalización y modernización de las redes para afrontar los retos de la transición energética.

Para detectar y prevenir el fraude, la energética utiliza herramientas de big data, inteligencia artificial y sistemas de monitorización que permiten identificar patrones anómalos en el consumo y localizar posibles irregularidades.