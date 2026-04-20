NCL celebra la puesta a flote del Norwegian Aura, su barco más grande y familiar

Norwegian Aura - NCL

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía Norwegian Cruise Line (NCL) ha celebrado en los astilleros de Fincantieri en Monfalcone, Italia, la puesta a flote de su nuevo buque, el Norwegian Aura.

Este evento marca un punto de inflexión en la construcción del barco, ya que es la primera vez que el casco exterior entra en contacto con el agua tras completar su ensamblaje estructural.

Para cumplir con la tradición marítima, se han soldado dos monedas conmemorativas al casco como símbolo de buena suerte para la tripulación y los futuros pasajeros que navegarán en este gigante del mar a partir de 2027.

Con un tamaño que supera en un 10% a sus predecesores, el Norwegian Aura registra unas 170.000 toneladas brutas y casi 345 metros de eslora. El diseño ha sido optimizado para ofrecer una experiencia luminosa y espaciosa, contando con más de 1.970 camarotes y una capacidad para casi 3.900 pasajeros.

Según ha destacado la directiva de la naviera, este nuevo buque representa la evolución de la Clase Prima, centrando su oferta en espacios abiertos y actividades diseñadas para todas las generaciones.

En el apartado de ocio, el barco introducirá el complejo Ocean Heights, un centro de actividades al aire libre que contará con los toboganes acuáticos de duelo Eclipse Racers y una plataforma de caída libre denominada Aura Free Fall.

Además, se ha ampliado la cubierta de la piscina en un 20% respecto a barcos anteriores, incluyendo nuevas zonas de descanso, jacuzzis y un parque acuático infantil.

Los espacios sociales también ganan protagonismo con un Ocean Boulevard más extenso que recorre la cubierta ocho, permitiendo a los huéspedes caminar alrededor de todo el casco con vistas ininterrumpidas al océano.

El calendario oficial sitúa el viaje inaugural del Norwegian Aura para el 21 de mayo de 2027, con un itinerario por el Mediterráneo y Malta partiendo desde Trieste. Tras completar su temporada europea y cruzar el Atlántico, el buque establecerá su puerto base en Miami en junio de 2027.

Desde allí, operará rutas por el Caribe que incluirán visitas a Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas, que estrenará para entonces un nuevo muelle y un parque acuático para mejorar la experiencia de los viajeros.