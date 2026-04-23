Netflix aprueba una recompra de acciones por 21.360 millones tras su reciente caída en Bolsa

Archivo - La aplicaicón de Netflix en un dispositivo móvil. - UNSPLASH - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Netflix ha autorizado un programa de recompra de acciones por valor de 25.000 millones de dólares (21.360 millones de euros), que se une a otro programa ya aprobado por 6.800 millones de dólares (5.800 millones de euros), después de que la compañía se desplomara hasta un 9% en Bolsa el pasado 17 de abril tras informar de la salida de su consejero delegado, Reed Hastings, y anunciar resultados trimestrales.

La recompra de acciones no especifica el número de títulos que adquirirá Netflix y la empresa se reserva la posibilidad de suspender este programa en cualquier momento.

Netflix presentó sus resultados del primer trimestre de 2026 el pasado 16 de abril con un beneficio neto de 5.283 millones de dólares (4.481 millones de euros), lo que supuso un 83% más que el mismo periodo del ejercicio anterior.

A la vez, la compañía informó de que Hastings, de 65 años, no se postularía para su reelección en el consejo de administración una vez acabe su mandato actual en la junta general anual de junio, para centrarse en su labor filantrópica y otros proyectos.

En este contexto y a pesar de los buenos resultados, las acciones de Netflix cayeron hasta un 9% diario en Bolsa tras la apertura de los mercados bursátiles estadounidenses. Con este nuevo programa de recompra la compañía podría mejorar su situación bursátil.

En febrero, Netflix abandonó la guerra que mantenía con Paramount Skydance para hacerse con Warner Bros. Discovery (WBD) al no mejorar la oferta presentada por Paramount considerando que ya no era "financieramente atractiva". Tras esto recibió una indemnización de 2.800 millones de dólares (2.375 millones de euros) que se vieron reflejados en los resultados trimestrales.

Los títulos de la compañía apenas han experimentado un incremento de su precio del 0,27% a poco tiempo de la apertura de Wall Street.