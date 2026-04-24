Nike recortará 1.400 empleos, principalmente en tecnología

Tienda de Nike - MAY JAMES / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nike, el gigante estadounidense de la ropa y el calzado deportivo, ha anunciado un ajuste de plantilla que afectará a unos 1.400 puestos de trabajo, casi el 2% de su fuerza laboral, "la mayoría en el área de tecnología", como parte de los "cambios significativos" que la compañía implementará en sus operaciones globales.

"Estos cambios resultarán en la reducción de aproximadamente 1.400 puestos en Operaciones Globales, la mayoría en el área de Tecnología", informó Venkatesh Alagirisamy, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Nike.

"Estos cambios buscan que la empresa sea menos compleja y más ágil", defendió el directivo, subrayando que, de cara al futuro, esto significa simplificar algunos aspectos de la forma de operar de Nike, utilizar una automatización más avanzada y construir una base integral aún más sólida para el crecimiento futuro.

El pasado mes de enero, la compañía de Oregón, que cuenta con una plantilla de unos 78.000 empleados, había anunciado el recorte de 775 puestos de trabajo en sus centros de distribución.

Nike obtuvo un beneficio neto de 520 millones de dólares (445 millones de euros) entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, tercer trimestre fiscal para la compañía, lo que supone una caída del 35% en relación con el resultado contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que las ventas sumaron 11.279 millones de dólares (9.643 millones de euros) en el trimestre, manteniéndose estables.

De cara al último trimestre de su ejercicio fiscal, la multinacional prevé que sus ingresos disminuirán entre un 2% y un 4%, con un crecimiento moderado en Norteamérica, compensado en gran medida por las caídas en China y Converse.