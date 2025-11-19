Nvidia bate previsiones al ganar un 65% más y lograr ingresos récord en su tercer trimestre fiscal

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados Nvidia logró en su tercer trimestre fiscal, que comprende de agosto a octubre, un beneficio neto de 31.910 millones de dólares (27.533 millones de euros), lo que supone incrementar en un 65,2% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica.

Los ingresos de Nvidia sumaron en el trimestre un récord de 57.006 millones de dólares (49.187 millones de euros), un 62,5% más que un año antes y un 22% por encima de la facturación de los tres meses inmediatamente anteriores, superando así las expectativas de la compañía.

De este modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal, la empresa dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 77.107 millones de dólares (66.531 millones de euros), un 51,8% más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 147.811 millones de dólares (127.537 millones de euros), un 62% más.

"Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas", afirmó Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia. "La demanda de computación sigue acelerándose y multiplicándose tanto en entrenamiento como en inferencia, creciendo exponencialmente en ambos casos. Hemos entrado en el círculo virtuoso de la IA", añadió.

De cara al cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé que los ingresos asciendan a un nuevo récord de unos 65.000 millones de dólares (56.084 millones de euros) con una desviación del 2% al alza o a la baja.

Las acciones de Nvidia, que cerraron la sesión con una subida del 2,85%, reaccionaban con un repunte de alrededor del 4% a la publicación de las cuentas y las nuevas previsiones de la multinacional.