ONU Turismo y la FIA lanzan unos premios para reconocer la excelencia en el deporte sostenible.

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

ONU Turismo y la Federación Internacional del Automóvil (FIA, por sus siglas en ingles) han lanzado los Premios Mundiales a la Excelencia en Turismo Deportivo Sostenible, con el objetivo de reconocer iniciativas que impulsan la sostenibilidad, la innovación, el impacto social y ejemplos exitosos de asociación público-privada dentro del turismo deportivo, al tiempo que se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En concreto, se premiarán cuatro categorías: el evento deportivo más sostenible, el impacto comunitario en el turismo deportivo, la innovación en el desarrollo del turismo deportivo y las asociaciones público-privadas destacadas en turismo deportivo.

Los premios se encuentran ya abiertos hasta el 18 de noviembre para las candidaturas de miembros de la ONU Turismo, los clubes miembros de la FIA y otras partes interesadas en los ámbitos del deporte y el turismo.

Para el secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, estos premios reflejan el creciente reconocimiento del turismo deportivo como "motor estratégico del desarrollo sostenible, la cohesión social y la innovación".

"Esta colaboración con ONU Turismo y estos Premios no solo reconocerán las mejores prácticas, sino que también inspirarán a otros a generar un cambio positivo", ha destacado el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

El lanzamiento de estos reconocimientos se basa en la asociación establecida entre las dos organizaciones en septiembre de 2024. Según ONU Turismo, el turismo deportivo alcanzó un valor de mercado de 609.000 millones de dólares (520.558 millones de euros) en 2023 y se prevé que alcance los 2,3 billones de dólares (1,9 billones de euros) para 2032.