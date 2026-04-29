Orange comienza la comercialización de los servicios de protección de Verisure

Securitas Direct cambia su nombre en España a Verisure - VERISURE

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Orange, del grupo MasOrange, ha ampliado su catálogo de servicios útiles para sus usuarios con una nueva oferta de protección integral desarrollada junto a Verisure, antes Securitas Direct, según han informado este miércoles ambas compañías en un comunicado.

Este lanzamiento supone la materialización y puesta en marcha del acuerdo estratégico firmado por MasOrange y Verisure que establecía la comercialización de servicios de protección y telecomunicaciones, así como el desarrollo conjunto de soluciones innovadoras orientadas a mejorar la experiencia del cliente.

Por su parte, Orange incorpora a su oferta soluciones diseñadas por Verisure para anticiparse a los riesgos, proteger el hogar o el pequeño negocio y cuidar de las personas tanto dentro como fuera de casa.

En concreto, los clientes de Orange que contraten este nuevo servicio de alarmas se beneficiarán de ventajas específicas, como descuentos exclusivos en su factura de telecomunicaciones y opciones de contratación diseñadas de forma específica para sus necesidades, fruto del trabajo conjunto entre las dos compañías.

Así las cosas, Verisure cuenta con la Central Receptora de Alarmas (CRA) más grande y moderna de Europa, desde donde responden en menos de 20 segundos con aviso a policía en caso de que sea necesario.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL SERVICIO

Entre las características diferenciales del servicio destacan, concretamente, la alarma con cerradura inteligente, el sistema 'ZeroVision' y el sistema anti-inhibición a través de una red de antenas propia e independiente para asegurar la transmisión ininterrumpida de las alarmas.

Asimismo, cuenta con servicios asistenciales y de seguimiento como el botón 'SOS' en sus distintos dispositivos, y la 'app' MyVerisure, desde donde los usuarios pueden realizar todas las gestiones e interacciones con su sistema de protección.

"Este lanzamiento es un ejemplo claro de nuestra estrategia de crecimiento más allá de la conectividad y confirma nuestro objetivo de acompañar a los clientes en su vida digital y en su día a día, ofreciéndoles servicios de alto valor añadido que mejoran su seguridad y tranquilidad, de la mano de socios líderes como Verisure", ha destacado el director de Nuevos Negocios de MasOrange, Alberto Galaso.

Por su parte, la directora de Alianzas Estratégicas de Verisure España, Ruth Santa Isabel, ha subrayado que "la colaboración con MasOrange les permite acercar su tecnología de seguridad a millones de hogares, combinando innovación, análisis de datos y una experiencia de cliente diferencial. "Es un paso clave para seguir elevando los estándares de seguridad en España", ha celebrado.