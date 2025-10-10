Un país de la UE compra a Rheinmetall cientos de millones en armas para Ucrania con fondos rusos congelados

Archivo - FILED - 27 August 2025, Lower Saxony, Unterlü: The logo of the Rheinmetall armaments group can be seen behind a fence (blurred in the foreground) at the entrance to a Rheinmetall plant. Photo: Wolf von Dewitz/dpa - Wolf von Dewitz/dpa - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La armamentística alemana Rheinmetall suministrará a Ucrania sistemas de defensa aérea tipo Skyranger 35 para tanques Leopard 1 en el marco de un contrato de cientos de millones de euros que será financiado por un país de la Unión Europea --el cual no ha sido identificado-- con fondos rusos congelados, según ha informado la compañía germana en un comunicado.

"Los sistemas han sido financiados por un país de la UE con fondos procedentes de activos rusos congelados. La producción e integración de los sistemas serán llevadas a cabo por Rheinmetall Italia en su sede de Roma", ha detallado.

En este contexto, el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, ha agradecido la confianza de Ucrania en su armamento antiaéreo y también al país de la UE que ha financiado la operación.

"El Leopard 1 Skyranger 35 combina la movilidad y la protección de un vehículo de orugas de eficacia probada con la excepcional eficacia de un sistema de defensa aérea basado en cañones. El Skyranger 35 (...) tiene un alcance efectivo de hasta 4.000 metros (...) Gracias a la tecnología AHEAD, el Skyranger 35 es capaz de disparar ráfagas aéreas. En el futuro, también será posible equiparlo con misiles guiados modernos", ha subrayado Rheinmetall.