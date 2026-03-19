Pangea detecta más viajes antes o después de Semana Santa, con un impacto "limitado" del conflicto en Oriente

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MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El volumen de reservas en Pangea The Travel Store para Semana Santa se sitúa en niveles similares a los del año pasado, con la principal diferencia de que un mayor número de clientes optan por viajar justo antes o después de este periodo para evitar los picos de precios y ocupación.

En declaraciones a Europa Press, la compañía de viajes personalizados ha destacado una demanda "estable" que se concentra en los días centrales del festivo, especialmente entre las familias condicionadas por el calendario escolar.

Sobre los destinos más demandados, durante esta Semana Santa se mantienen los viajes de media distancia, especialmente por Europa, con Italia y Turquía entre los países más solicitados.

Al mismo tiempo, se consolida una tendencia ya "estructural" en el mercado, según Pangea, que es la desestacionalización hacia la larga distancia, con viajeros que aprovechan la primavera para realizar viajes más largos fuera de las fechas exactas del festivo.

En este contexto, destinos como Japón, China, África Oriental o América Latina ganan peso por su mejor relación calidad-precio y una menor saturación.

"SIN IMPACTO RELEVANTE" POR EL CONFLICTO EN ORIENTE

Desde la firma ha asegurado que el conflicto de Oriente Medio ha tenido una afectación "limitada" en la operativa, con ajustes puntuales en rutas y conexiones cuando ha sido necesario o cambio de destino, pero "sin impacto relevante" en la actividad global de la compañía.

Sobre la demanda, a su juicio, el contexto internacional ha reforzado la preferencia del viajero por destinos percibidos como "seguros y bien conectados", así como por propuestas que aporten mayor flexibilidad y acompañamiento durante todo el viaje. Bajo este contexto, Pangea subraya la importancia del servicio al viajero en un entorno cambiante.

"Viajar con tranquilidad hoy pasa por estar bien informado y saber que hay un equipo detrás en todo momento. Por eso el servicio de atención al viajero 24/7 es clave para acompañar al cliente antes, durante y después del viaje, y darle seguridad ante cualquier incidencia", ha concluido el director general de Negocio de Pangea, Daniel Puertas.