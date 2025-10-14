Patatas, uvas blancas y huevos, los alimentos básicos que más se encarecen en octubre, según Facua

Archivo - La patata ha sido el alimento que más se ha encarecido el último mes con un 12,7%, según Facua - MERCADONA - Archivo

El litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año, con un descenso del 44%

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Patatas, uvas blancas y huevos son los tres alimentos básicos que más han subido de precio en los grandes supermercados en el mes de octubre, según los datos de la evolución de precios del estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.

En concreto, la malla de patatas de cinco kilos ha experimentado de media un incremento de precio del 12,7% durante el último mes, las uvas blancas sin pepitas (500 gramos) se han encarecido un 12,5% más y la docena de huevos medianos un 10,3%.

A su vez, en este mismo periodo también ha aumentado el precio de las bandejas de champiñones (4,4% de media), las mallas de naranjas (3,8%), el kilo de harina de trigo (0,9%), el arroz redondo (0,5%), el paquete de macarrones (0,3%) y el 'brik' de leche entera (0,1%), mientras que hay varios productos que mantiene un precio idéntico al mes anterior: las lechugas iceberg y los ajos.

Por el contrario, los alimentos que cuestan de media este mes menos que en septiembre son: las lentejas pardina (-0,8%) el kilo de cebollas (-1,3%), el aceite de oliva (-1,4%), los limones (-2,6%), el aceite de girasol (-3,4%), las zanahorias (-4,2%), las manzanas golden (-4,8%) y las peras conferencia (-18,7%).

LOS HUEVOS SUBEN UN 31% EN EL ÚLTIMO AÑO

Los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 31% de media).

Además, los limones cuestan actualmente un 22,4% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las peras conferencia ha sido del 18,6% en este mismo periodo.

Asimismo, han registrado un aumento de precio las cebollas (16,1%), las uvas blancas sin pepitas (16,1%), los ajos (10,2%), el aceite de girasol (9,7%), las manzanas golden (8,9%), el 'brik' de leche entera (5,7%), los macarrones (2,8%), las naranjas (2,0%), el arroz redondo (1,7%), la harina de trigo (1,4%), los champiñones laminados (0,9%) y las lechugas iceberg (0,6%).

Por otra parte, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año, concretamente, lo ha hecho de media un 44%, mientras que las patatas acumulan una bajada del 9,3%, las zanahorias del 2,1% y las lentejas pardina del 0,7% en los últimos 12 meses.