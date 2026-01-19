La patronal de agencias UNAV traslada sus condolencias por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Archivo - El presidente de UNAV, José Luis Méndez. - UNAV - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejo directivo de la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) ha querido manifestar su profundo pesar ante la noticia del accidente ferroviario ocurrido ayer a la altura del término municipal de Adamuz (Córdoba) y expresar sus condolencias a las víctimas, según un comunicado.

Además, la patronal traslada toda su solidaridad a Renfe e Iryo, empresas que forman parte de la asociación, destacando que su trabajo "siempre" ha sido "ejemplar y destacado" y confiando en que pronto se puedan clarificar los hechos para "que nunca más se puedan repetir sucesos de esta naturaleza tan grave".

De igual manera, el consejo directo de UNAV se pone a disposición de los afectados para lo que "puedan precisar en sus trámites de retorno", y espera que, a la mayor brevedad y cuando las circunstancias lo aconsejen, se restablezca el tráfico normal de la ruta.

"Hoy es un día triste para todos. Para los afectados y sus familias, primeramente, pero también para el conjunto de la comunidad turística", ha añadido en un mensaje.