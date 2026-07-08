Las patronales cárnicas logran reabrir el diálogo para negociar el convenio del sector

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MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (Fecic) y la Asociación de Empresarios de Mataderos y Comercio de Carnes y Derivados (Agemcex) ha celebrado que en la reunión de la comisión negociadora, celebrada hoy, se haya acordado convocar una sesión extraordinaria el próximo 23 de julio, fuera del calendario inicialmente previsto, para reabrir el diálogo, según informan en un comunicado.

En concreto, durante la reunión, la patronal ha trasladado su "preocupación" por la evolución del proceso. A su juicio, la amplitud de la plataforma sindical y la ausencia de avances efectivos hacia posiciones de consenso hacían temer una prolongación "innecesaria" de las conversaciones, alejándose del objetivo compartido de dotar al sector de un nuevo convenio en un plazo "razonable".

En este sentido, las patronales cárnicas han recordado a los sindicatos que la negociación colectiva debe desarrollarse bajo el pleno respeto al deber de negociar de "buena fe y mediante un esfuerzo recíproco de aproximación" entre las partes.

Asimismo, han alertado de que un proceso "prolongado artificialmente", sin avances reales sobre los contenidos esenciales y con pretensiones económicas alejadas de la realidad, perjudica tanto a los trabajadores como a las empresas.

Tras el cambio de planteamiento de los sindicatos durante la sesión de este miércoles, las tres organizaciones empresariales han recibido con satisfacción la apertura de esta nueva oportunidad, que permitirá centrar el debate en los aspectos "verdaderamente nucleares" del texto convencional.

Por último, las patronales han recordado que la industria cárnica -compuesta por más de 3.000 empresas que operan en un entorno de alta competencia nacional e internacional- necesita un marco "moderno, equilibrado y viable" que mejore las condiciones laborales sin comprometer la competitividad, por lo que han instado a avanzar en la próxima cita con "responsabilidad y realismo".