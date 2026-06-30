Pedro Barato, reelegido presidente de Asaja. - ASAJA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pedro Barato Triguero ha sido reelegido presidente nacional de Asaja con el 90% de los votos emitidos en la Asamblea General Extraordinaria celebrada este martes en Madrid, según ha informado la organización en un comunicado.

Según Asaja, el resultado renueva la confianza de los compromisarios en el actual presidente y avala la línea de trabajo de la organización para los próximos años.

En su intervención tras conocerse el resultado, Pedro Barato ha agradecido a los compromisarios la participación y el comportamiento ejemplar a lo largo del proceso electoral y ha puesto en valor el trabajo colectivo que a lo largo de estos años ha hecho posible consolidar Asaja como "la principal organización agraria del país", con presencia en todas las comunidades autónomas y peso institucional reconocido también en el ámbito europeo.

El presidente ha subrayado las interlocuciones constantes de la organización con la Comisión Europea y ha agradecido expresamente a las consejerías de Baleares y de La Rioja su apoyo en el último acuerdo sobre fertilizantes, que ha permitido sumar 165 millones de euros adicionales para el sector agrario español.

Pedro Barato ha situado de nuevo en el centro del discurso la defensa del agricultor profesional, argumentada desde su propia trayectoria: "He sido y soy agricultor a tiempo pleno, con una empresa con siete trabajadores y mi seguridad social agraria como el primer día".

Para Barato, Asaja debe seguir siendo una organización "netamente profesional" al servicio del que vive del campo y asume el riesgo de la actividad, y ha resumido en cinco grandes prioridades el trabajo de los próximos años: el agua, la Política Agraria Común (PAC), costes de producción, precios y mano de obra.

Barato ha incluido entre las acciones inmediatas la campaña promocional del aceite de oliva en Nueva York, el próximo 22 de junio, dotada con 22 millones de euros, para combatir el impacto del arancel del 15% impuesto por Estados Unidos.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

Por último, ha cerrado su intervención reivindicando la independencia y el carácter profesional de la organización. "Los presidentes de Asaja los pone y los quita esta asamblea", ha reiterado, tras anunciar su intención de impulsar en este mandato una reforma de los estatutos para adecuar la organización a los retos de los próximos años.

Tras agradecer a los compromisarios la confianza renovada, ha mostrado su satisfacción por seguir presidiendo "la mejor organización agraria, no de España, sino de Europa", y ha emplazado al conjunto del sector a trabajar unidos en defensa de los intereses del agricultor y del ganadero profesional.