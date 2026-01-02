Las pernoctaciones en apartamentos, campings y casas rurales superaron los 7 millones en noviembre,un 3,6% más

Archivo - Camping - CAMPINGS DEL MEDITERRÁNEO - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 7 millones en noviembre, lo que supone un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

Las pernoctaciones de residentes descendieron un -0,7%, mientras que las de no residentes aumentaron un 5,7%. Durante este mes la estancia media fue de 4,2 pernoctaciones por viajero.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos en España aumentaron un 7,9% el pasado mes de noviembre. Las de residentes se incrementaron un 5,9% y las de no residentes un 8,5%. La estancia media descendió un 2,3%, hasta 5,1 pernoctaciones por viajero, según el INE.

En noviembre se ocuparon el 34,7% de las plazas ofertadas, un 3,7% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 38,5%, un 4% más.

El 78,7% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Reino Unido fue el principal mercado emisor, con el 27,9% del total.

Por destinos, Canarias fue el preferido para alojarse apartamentos, con más de 2,3 millones de pernoctaciones y un aumento del 5,5% respecto a noviembre de 2024. Canarias tuvo la mayor ocupación, con el 85,3% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 899.000 pernoctaciones. Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, del 89,5%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

EL CAMPING CRECE UN 3,2% ENTRE LOS NO RESIDENTES.

Las pernoctaciones en campings se incrementaron un 1,5% en noviembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes descendieron un 1,8%, mientras que las de no residentes aumentaron un 3,2%.

Durante noviembre se ocuparon el 41,7% de las parcelas ofertadas, un 1,5% menos en tasa anual. El grado de ocupación en fin de semana fue del 42%, con un descenso del 4,2%. El 66,5% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 38,3% del total.

La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con más de 630.000 pernoctaciones, y un aumento del 3,2% en tasa anual. La Comunidad Valenciana alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 60,1% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 329.000 pernoctaciones y presentó el mayor grado de ocupación, con un 81,2%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mazarrón y Vélez-Málaga.

CAE EL TURISMO RURAL

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural disminuyeron un 8,3% en noviembre respecto al mismo mes de 2024. Las de residentes bajaron un 5,4% y las de no residentes un 19%, según datos del INE.

Se ocuparon el 14,1% de las plazas, un 3,8% menos que en noviembre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 30,0%, con aumento anual del 2,5%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 111.000 pernoctaciones, un 18% menos que en noviembre de 2024. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 38,8%.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 34.000 pernoctaciones. Isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 46,6% de las plazas ofertadas.

CAEN LOS ALBERGUES.

Las pernoctaciones en albergues disminuyeron un 10,9% en noviembre. Las de residentes bajaron un 14,9% y las de no residentes un 7,4%, según datos del instituto estadístico español.

Se ocuparon el 22,1% de las plazas, un 6,8% menos que en noviembre de 2024. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 28,3%, con un aumento anual del 2,7%.

Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con más de 102.000 pernoctaciones y alcanzó la mayor ocupación, con el 57,3% de las plazas ofertadas.

Por lo que se refiere a los precios el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 1,1% en noviembre respecto al mismo mes de 2024, el Índice de Precios de Campings (IPAC) un 2,1% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 7,1%.