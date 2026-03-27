Pernod Ricard y el dueño de Jack Daniel's negocian su fusión

Archivo - Botellas de Jack Daniel's (Brown-Forman) - BROWN-FORMAN - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La destilería francesa Pernod Ricard, la segunda mayor compañía mundial del sector de bebidas espirituosas, y Brown-Forman Corporation, el grupo estadounidense dueño de marcas como Jack Daniel's o el ron Diplomático, han confirmado que mantienen conversaciones de cara a una potencial fusión entre iguales que crearía un gigante del sector.

En sendos comunicados, las empresas han destacado que, en el caso de concretarse la combinación de sus respectivos negocios, se prevé que las sinergias sean significativas, "creando un líder mundial en bebidas espirituosas" con mayor escala, una sólida cartera de marcas y una presencia geográfica equilibrada.

No obstante, advierten de que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre los términos de una posible transacción, y no hay garantía de que se llegue a uno.

"Las sinergias operativas serían significativas, aprovechando las marcas icónicas de Brown-Forman, como Jack Daniel's, y la sólida red de distribución global de Pernod Ricard, así como su presencia en los mercados con mayor potencial de crecimiento", ha destacado la francesa.

"De concretarse y sujeta a las aprobaciones habituales, esta alianza sería similar a una fusión entre iguales, aprovechando el talento y la experiencia de ambas compañías y generando valor para los accionistas", ha comentado la destilería estadounidense.

Las acciones de Pernod Ricard han abierto la sesión de este viernes con avances de casi el 4% tras confirmarse las conversaciones con dueño de Jack Daniel's, cuyos títulos cerraron la sesión de ayer con una subida del 9,58%.

La capitalización del grupo galo ronda los 16.000 millones de euros, mientras que la de la compañía estadounidense se sitúa casi en 12.000 millones de dólares (10.400 millones de euros).