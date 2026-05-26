El petróleo retoma los 100 dólares en medio de nuevas fricciones entre EEUU e Irán

Archivo - Plataforma petrolífera. - Jane Barlow/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, vuelve a subir hasta la barrera de los 100 dólares, con un incremento diario del 3,6%, después de los ataques de Estados Unidos contra el sur de Irán que han llevado a las autoridades del país asiático a amenazar con responder de manera "decisiva".

Por el contrario, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, caía alrededor de un 3%, hasta los 93,6 dólares, que deja un comportamiento desigual en los dos principales índices de los precios del petróleo a nivel mundial.

Asimismo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, marcaba los 47 euros por megavatio hora, un 3,4% más.

El precio del crudo retoma su senda alcista tras varias jornadas moderándose ante la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Sin embargo, los nuevos ataques estadounidenses sobre territorio iraní añaden complicaciones a las ya tensas negociaciones entre ambas partes.

EL Ejército del país norteamericano lanzó este lunes "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán, a pesar del alto el fuego alcanzado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca.

Ante esta reanudación de los ataques, las autoridades iraníes han amenazado con responder contra lo que han considerado una "violación del alto el fuego" cometida por las fuerzas estadounidenses, añadiendo que sus efectivos "están preparados para una respuesta rápida y decisiva y la aplicación de las medidas del comandante en jefe".

Asimismo, el Gobierno iraní ha afirmado este martes que "las declaraciones y el comportamiento contradictorio" de Estados Unidos son "un problema" para las negociaciones de paz, en medio de los contactos mediados por Pakistán para poner fin a la guerra abierta iniciada hace ya casi tres meses.

Por otra parte, el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz continúa, al tiempo que el Ejército de Estados Unidos ya ha cifrado en 108 buques interceptados en la zona tras seis semanas de cierre perimetral. No obstante, dos grandes petroleros de origen no iraní han podido cruzar el estrecho en las últimas 24 horas, según ha informado la agencia de noticias Bloomberg, en lo que supone un pequeño respiro al tráfico marítimo en la zona.

En esta línea, el Brent se sitúa muy por encima de los 72 dólares que marcaba antes del inicio de la guerra de Irán, aunque lejos del máximo que se alcanzó en abril, cuando el barril llegó a los 126 dólares.

La casi paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha forzado a los productores del Golfo a recortar sus niveles de producción, alimentando al mismo tiempo la escalada del precio del crudo y del gas natural.