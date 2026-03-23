PharmaMar logra aprobación de Taiwan para su tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña

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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

PharmaMar ha anunciado este lunes que su fármaco Zepzelca (lurbinectedina), en combinación con atezolizumab (Tecentriq), ha sido aprobado por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwan (TFDA, por sus siglas en inglés) como tratamiento de primera línea de mantenimiento para pacientes adultos con cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) en estadio avanzado.

En una comunicación a la Comisión del Mercado de Valores (CNMV), PharmaMar ha destacado que la aprobación en primera línea de mantenimiento implica que el fármaco se administra después del tratamiento inicial de inducción, a aquellos pacientes que alcanzan una estabilización de la enfermedad o una mejoría, con el fin de mantener la respuesta obtenida.

Además de Taiwán, esta combinación en primera línea de mantenimiento ha sido aprobada recientemente en Emiratos Árabes, Uruguay, Omán, Ecuador, Paraguay y Perú, sumándose así a Estados Unidos y Suiza, primeros países en aprobarse para esta indicación, y se encuentra en proceso de revisión la solicitud de autorización de comercialización en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), así como en otros países de todo el mundo.

PharmaMar comercializa sus productos fuera de Europa a través de acuerdos con socios estratégicos, con el objetivo de facilitar el acceso a sus terapias en oncología a pacientes de todo el mundo.

En concreto, en Taiwán colabora con Lotus Pharmaceutical; en Omán y Emiratos Árabes Unidos, con Immedica; en Israel con Megapharm; y en Uruguay, Paraguay, Perú y Ecuador, con Adium Pharma.

Por otra parte, PharmaMar ha destacado que la lurbinectedina en monoterapia cuenta con la aprobación en segunda línea de tratamiento, es decir, tras la progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia basada en platino, en 22 países.

El cáncer de pulmón de célula pequeña representa cerca del 15% de los casos de cáncer de pulmón y se caracteriza por su comportamiento agresivo.