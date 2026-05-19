El Plan Nacional de Algoritmos Verdes, Premio de Internet 2026 a la mejor transformación digital pública

Premio Día Internet PNAV 2026. - MINISTERIO TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y F. PÚBLICA

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan Nacional de Algoritmos Verdes (PNAV), iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha sido galardonado con el Premio de Internet 2026 en la categoría de 'Mejor Transformación Digital en Administraciones Públicas' durante un acto institucional celebrado en el Senado con motivo del Día Mundial de Internet.

Estos galardones, otorgados por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) en su trigésima primera edición, reconocen, según han explicado en un comunicado, el valor de esta propuesta del Gobierno de España para fomentar una inteligencia artificial (IA) "sostenible y alineada" con los objetivos de transición ecológica y soberanía tecnológica europea.

Durante su intervención telemática en el evento, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un Internet "seguro y también sostenible" ante el crecimiento de la IA y de las infraestructuras tecnológicas asociadas.

Desde su puesta en marcha en 2023, el PNAV impulsa la integración de criterios de sostenibilidad ambiental en el "desarrollo, despliegue y uso" de sistemas de inteligencia artificial en todo el ciclo de vida de los sistemas algorítmicos, maximizando la eficiencia energética y reduciendo su impacto medioambiental.

En este sentido, entre las principales líneas de actuación del plan destacan la creación de una "especificación técnica" para medir el consumo energético, la huella de carbono o el consumo de agua en la IA, además del lanzamiento en marzo de guías de buenas prácticas en IA sostenible.

Así, tal como ha indicado el Gobierno, estos galardones de la AUI que se entregan desde 1996 han consolidado su posición como una "referencia" del ecosistema digital español tras registrar en esta edición un total de 271 candidaturas presentadas y más de 52.000 votos online.