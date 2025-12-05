El PP pide la comparecencia de Murtra en el Congreso y pregunta al Gobierno sobre el ERE en la Telefónica

Archivo - El presidente de Telefónica, Marc Murtra, presenta el nuevo plan estratégico de Telefónica, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Telefónica reducirá a la mitad el dividendo que abonará con cargo a los resultados de 2026, hasta 0,15 euro - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para que informe sobre el nuevo plan estratégico de la compañía, que se encuentra en plenas negociaciones de un expediente de regulación de empleo (ERE) para unos 6.000 trabajadores, un proceso de despido colectivo sobre el cual los populares han registrado en la Cámara Baja varias preguntas al Gobierno para su contestación por escrito.

La solicitud de la comparecencia de Murtra en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, adelantada por el diario 'ABC' y a la cual también ha tenido acceso Europa Press, señala que el objetivo es que el directivo explique el plan estratégico para el periodo 2026-2030 debido a su "interés para la seguridad nacional".

En ese sentido, la nueva hoja de ruta de la compañía, presentada el pasado 4 de noviembre, incluye un plan de eficiencia con el cual la empresa espera reducir sus costes en unos 2.300 millones de euros para 2028 y en hasta 3.000 millones de euros para finales de década.

Dentro de ese plan de eficiencia se incluye la reducción a la mitad del dividendo para 2026 (hasta 0,15 euros por título) y un ERE en siete sociedades del grupo para alrededor de 6.000 personas, si bien la afectación del despido colectivo se afinará una vez que concluya la negociación con los sindicatos.

Precisamente, el PP también ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para el Gobierno relacionadas con este proceso de despido colectivo.

Cabe recordar que dentro del Gobierno la voz discordante con la posición general del Ejecutivo, que aboga por el diálogo entre la empresa y los sindicatos, ha sido la de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que calificó el ERE en Telefónica de "indecente" en un carta remitida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el vehículo a través del cual el Estado posee un 10% de la teleco tras invertir casi 2.300 millones de euros.

En este contexto, el PP traslada a Díaz cuestiones como qué actuaciones concretas ha llevado a cabo para evitar el ERE en Telefónica o si ha dado instrucciones al consejero dominical de la SEPI en la compañía, Carlos Ocaña Orbis, para que se posicione en contra de este proceso de despido colectivo.

"¿Cómo es posible que se plantee un despido masivo de miles de trabajadores y trabajadoras en una empresa cuyo consejo de administración forma parte el mismo Gobierno que dice que la economía española va como un cohete?", señala una de las cinco preguntas que dirigidas al Gobierno sobre el ERE en Telefónica.