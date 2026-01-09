El precio mundial de los alimentos bajó en diciembre por cuarto mes consecutivo, según FAO

Archivo - Campo de trigo en el Valle de Tobalina (Burgos). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coste de los alimentos bajó en diciembre por cuarto mes consecutivo, según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se situó en un promedio de 124,3 puntos, frente a los 125,1 del mes anterior.

De este modo, el dato compilado por la FAO registró en diciembre una caída mensual del 0,6% y del 2,3% respecto de su nivel de diciembre de 2024, situándose un 22,4% por debajo del máximo de 160,2 puntos, alcanzado en marzo de 2022.

No obstante, a pesar de las bajadas de precios registradas en los últimos meses del año, el dato promedio para 2025 se situó en 127,2 puntos, frente a los 122 enteros de 2024, lo que supone la segunda lectura más elevada del índice, sólo por detrás de los 144,5 puntos de 2022.

En el mes de diciembre, el índice de precios de los cereales de la FAO registró un promedio de 107,3 puntos, un 1,7% más que en noviembre, aunque un 3,7% menos que un año antes.

De su lado, el índice de precios de los aceites vegetales se situó en diciembre en 164,6 puntos, lo que supone un 0,2% menos que en noviembre y el nivel más bajo en seis meses, aunque se mantuvo un 1,5% por encima del nivel de un año antes.

En el caso del índice de precios de la carne, el dato bajó un 1,3% respecto del mes anterior, hasta 123,6 puntos, aun así un 3,4% por encima del nivel alcanzado en el mismo mes de 2024, mientras que el índice de precios de los productos lácteos disminuyó un 4,4% mensual y un 7,7% anual, hasta 130,3 puntos.

Asimismo, el índice de precios del azúcar se situó en diciembre en un promedio de 90,7 puntos, con un aumento del 2,4% desde noviembre, aunque se mantuvo un 24% por debajo del nivel alcanzado hace un año.