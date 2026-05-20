El precio del petróleo cae un 7% a pesar de la incertidumbre sobre la guerra de Irán

Archivo - Pozo petrolífero. - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cae por debajo de los 105 dólares, hasta los 104,50 dólares, con un desplome cercano al 7%, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya indicado que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán para acabar con la guerra.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se sitúa por debajo de los 100 dólares, alrededor de los 98 dólares, con una caída del 6%. Asimismo, la referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, marcaba los 48,87 euros por megavatio hora, un 5,6% menos.

La bajada de los precios en los mercados energéticos ocurren a pesar de que las señales no apuntan a una resolución del conflicto temprana, con las declaraciones recientes del inquilino de la Casa Blanca sobre la posibilidad de volver a bombardear la República Islámica de Irán e indicar que no tiene prisa por llegar a un acuerdo de paz.

"No tengo prisa. Nunca he pensado: 'Las elecciones de mitad de mandato, qué prisa tengo'. Yo no tengo prisa. Lo ideal sería que muriera poca gente, en lugar de mucha. Podríamos hacerlo de cualquier forma, pero preferiría que muriera poca gente", ha sostenido Trump este miércoles.

Igualmente, el mandatario norteamericano aseguró esta semana haber detenido un inminente ataque contra Teherán, que supondría reanudar la guerra a gran escala, para dar una oportunidad extra a las conversaciones, tras mantener contactos con los países de la región.

Aún así, durante la última jornada las autoridades iraníes han informado que 26 buques cruzaron el estrecho de Ormuz, dentro de los que se incluyen barcos petroleros, a pesar de las restricciones que tanto Teherán como Washington mantiene sobre el paso.

De hecho, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha elevado este mismo miércoles a 90 los buques a los que ha impedido el paso en la región, incluidos cuatro que han sido "inmovilizados", tras más de un mes de bloqueo estadounidense

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha destacado que el cierre del estrecho de Ormuz no representa una interrupción temporal del transporte marítimo, sino el inicio de una crisis agroalimentaria sistémica que podría desencadenar fuertes subidas de los precios de los alimentos en un plazo de seis a doce meses.

En esta línea, el Brent se mantiene por encima de los 72 dólares en los que se situaba antes del comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí, aunque por debajo de la cifra récord marcada durante el mes de abril de 126 dólares por barril.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural, mientras continúan atentos a una desescalada en la región y el fin de los ataques.