El precio del petróleo crece de manera sostenida a horas de que acabe el ultimátum de Trump a Irán

Archivo - Pozos de petróleo. - Mohssen Assanimoghaddam/dpa - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía apenas un 0,15% a las 21.00 horas de este martes y se movía en el entorno de los 110 dólares por barril a pocas horas de que se cumpla el plazo otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán permita el libre tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el precio de barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, crecía un 2,5% y superaba los 115 dólares por barril.

El crudo ha sufrido ciertas fluctuaciones a lo largo de la jornada, con el Brent llegando a rozar los 112 dólares, pero también cayendo hasta los 108 dólares por barril, un precio cambiante que ya se ha convertido en tendencia usual desde el comienzo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, los mercados energéticos no han reaccionado exageradamente al inminente fin del ultimátum del inquilino de la Casa Blanca, que acaba a las 20.00 horas de Washington y a las 2.00 horas de la madrugada en España, con el que busca la reapertura de Ormuz bajo la amenaza de bombardear con fuerza infraestructuras energéticas del país persa.

"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso", ha sostenido el mandatario norteamericano en redes sociales.

Las intenciones del inquilino de la Casa Blanca son inciertas, puesto que ya ha alargado en varias ocasiones el tiempo otorgado a Irán, aplazando los ataques contra infraestructura energética, al tiempo que Irán no ha dado su brazo a torcer ante las amenazas estadounidenses, posición en la que se reafirman en las últimas horas haciendo un llamamiento a la población para que participe en "cadenas humanas" que protejan las instalaciones.

Asimismo, Estados Unidos ha lanzado bombardeos este martes contra la isla de Jark --de apenas 24 kilómetros cuadrados de extensión-- que se ubica a 25 kilómetros al sur de la costa de Irán, en el golfo Pérsico, y se erige como uno de los puntos estratégicos fundamentales para el comercio de petróleo de la República Islámica, permitiendo la exportación del 90% del crudo iraní.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido que el mundo se enfrenta a una triple crisis, que afecta al petróleo y al gas, pero también a los alimentos, cuya gravedad va más allá que "las de 1973, 1979 y 2022 juntas".

"Marzo fue muy difícil, pero abril será mucho peor", advierte Birol en una entrevista con el diario francés 'Le Figaro', recogida por Europa Press, donde anticipa que si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante todo abril se perderá el doble de petróleo crudo y productos refinados que en marzo. "Nos adentramos en un 'abril negro'", ha lamentado.

Con el precio del petróleo sometido a las presiones geopolíticas, el precio barril de Brent se mantiene muy por encima de los 72 dólares en los que se situaba antes del comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí que ha acabado con varios altos cargos del país persa entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, aunque por debajo de la cifra récord marcada hace varias semanas de 119 dólares por barril.

El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.