Prosegur Cash gana un 3,3% más en 2025, hasta 94 millones, a pesar de reducir sus ingresos un 4,9%

Prosegur - PROSEGUR

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Prosegur Cash obtuvo un beneficio neto de 94 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a las ganancias de 91 millones logradas un año antes, según ha informado este viernes la compañía.

No obstante, la firma redujo sus ingresos un 4,9%, hasta los 1.987 millones, debido principalmente "al impacto de las divisas en un contexto de devaluación tanto del dólar frente al euro como de otras divisas en las que opera frente al dólar".

En concreto, los 'Productos de Transformación' de Prosegur Cash crecieron un 4,1% y alcanzaron los 700 millones de euros, lo que representa el 35% de las ventas totales en 2025.

La firma experimentó un crecimiento orgánico del 5,3%, favorecido por el aumento del negocio en todas las geografías. Destaca especialmente el desempeño de Asia-Pacífico, con un crecimiento orgánico del 21,7%, seguido de Latinoamérica, con un 5,4%, y Europa, con un 1,5%.

Respecto a la rentabilidad, el Ebita de la compañía en el ejercicio 2025 alcanzó los 238 millones de euros, con un descenso de más del 5% con respecto a 2024, al tiempo que el margen sobre ventas de 20 puntos básicos se mantuvo en el 12%.

Prosegur Cash ha propuesto un dividendo correspondiente al ejercicio de 2025 de 62,5 millones de euros, lo que supone una reducción del 0,78%. La generación de caja libre, ha indicado la compañía, se situó en 108 millones de euros, apoyado en una "disciplinada gestión de las inversiones y en el control del circulante".

Respecto a su actividad por geografías, en América Latina la facturación descendió a 1.145 millones de euros en el ejercicio 2025. En Europa, las ventas en 2025 sumaron 662 millones de euros, aumentando un 1,4% con respecto a 2024, mientras que en la región Asia-Pacífico se han registrado unos ingresos de 180 millones de euros durante 2025, con una evolución positiva del 26,4% sobre el ejercicio anterior, siendo el 9% de las ventas globales del grupo.