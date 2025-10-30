Prosegur Cash gana 67 millones entre enero y septiembre, un 1,6% más

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Prosegur Cash obtuvo un beneficio neto de 67 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 1,6% superior a la contabilizada en el mismo periodo de 2024, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y septiembre de 2025, la empresa reportó unas ventas de 1.488 millones de euros, lo que supone un descenso del 2,3% en comparación con el mismo tramo del año pasado, atribuido, principalmente, a la evolución de las divisas, pese a haber logrado un crecimiento orgánico del 6,9%.

El mencionado impacto adverso del tipo de cambio, condicionado por la devaluación del dólar estadounidense frente al euro, repercute tanto en Latinoamérica como en Asia Pacífico, donde Prosegur Cash desarrolla su actividad.

Mientras que todas las regiones en las que opera han contribuido al crecimiento orgánico de la compañía, lo que, a su vez, pone de manifiesto la "sólida y positiva" evolución de su modelo de negocio, destaca especialmente el mercado de Asia Pacífico, en el que se ha registrado un crecimiento orgánico del 24,1%.

Prosegur Cash consiguió un Ebita de 164 millones de euros, lo que representa una caída del 8,5%, atribuible al impacto de los planes de eficiencia extraordinarios, y con un margen acumulado del 11,0% hasta septiembre de 2025.

No obstante, si se excluyen los extraordinarios mencionados, el Ebita en los nueve primeros meses de 2025 hubiera ascendido a 176 millones de euros, lo que habría implicado un margen del 11,8%.

En el periodo analizado, se observa una destacada y creciente aceptación de los productos de transformación por parte de los clientes, así como un aumento en su peso sobre el total de las ventas, alcanzando el 35,1% (+300 puntos básicos) y experimentando un incremento del 6,8% en comparación con los primeros nueve meses de 2024.

En este contexto, Prosegur Cash ha indicado que las principales palancas de crecimiento fueron la evolución de los negocios de Cash Today y Forex.

GENERA UN SÓLIDO FLUJO DE CAJA LIBRE DE 76 MILLONES

Prosegur Cash consolidó durante los nueve primeros meses de 2025 su tendencia de desapalancamiento, tras generar un sólido flujo de caja libre --free cash flow-- de 76 millones de euros. Este resultado se ha logrado gracias a una estricta disciplina en la inversión del 'Capex' y a un alto control del circulante.

En este mismo periodo, la compañía redujo su deuda neta total LTM en 62 millones de euros, situándola al cierre del tercer trimestre en 836 millones de euros, una cifra que incluye IFRS16, pagos aplazados y autocartera.

De este modo, el ratio de deuda neta total sobre resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 2,3 veces, lo que supone una mejora de 0,6 veces respecto a los nueve primeros meses de 2024.

ACTIVIDAD POR GEOGRAFÍAS

Latinoamérica aportó el 58% de la facturación total de Prosegur Cash durante los nueve primeros meses de 2025, al tiempo que la región registró unas ventas de 855 millones de euros que, debido al efecto divisa, supusieron un descenso del 8,2% respecto a los tres primeros trimestres de 2024. Sin embargo, el crecimiento orgánico en la zona se situó en el 8,3%.

Por su parte, Europa representó el 33% del total con unas ventas de 497 millones de euros, lo que implicó un incremento cercano al 1% y reflejó un mayor crecimiento orgánico trimestre a trimestre, mientras que Asia-Pacífico, que contribuyó con el 9% del negocio global, alcanzó los 136 millones de euros, cifra que supone un aumento del 37,3% impulsado por un sólido crecimiento orgánico del 24,1%

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LOS PRODUCTOS DE TRANSFORMACIÓN

Cash Today y Forex se consolidaron como los principales impulsores del destacado crecimiento de los productos de transformación de Prosegur Cash, que alcanzaron unas ventas de 522 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior y una mejora de 300 puntos básicos en su penetración, hasta representar el 35,1% del total de ventas. Este dinamismo se reflejó en todas las regiones en las que opera la compañía.

En Latinoamérica, la penetración de los productos de transformación llegó al 37,7% (+440 puntos básicos), con un crecimiento interanual del 3,8% y una facturación total de 323 millones de euros.

Por su parte, Europa continuó con su expansión, registrando un incremento del 3,5% que sitúa la cifra de ventas en 165 millones de euros, mientras que Asia-Pacífico experimentó un crecimiento del 82,2%, impulsado principalmente por las iniciativas de Cash Today y Forex, con unas ventas que ascendieron a 35 millones de euros y una penetración del 25,5%.

HITOS DESTACADOS RECIENTES

Prosegur Cash ha realizado recientemente una emisión de bonos por un importe total de 300 millones de euros, realizada de forma privada y dirigida a inversores profesionales y cualificados. Los fondos procederán a financiar fines corporativos generales, con el objetivo de dotar a la compañía de mayor flexibilidad financiera dentro de su estrategia global de financiación.

Esta operación se enmarca en el proceso de financiación corporativa iniciado por el grupo para garantizar la continuidad y el desarrollo de sus distintas líneas de negocio, así como para diversificar sus fuentes de financiación más allá de los canales tradicionales.

Adicionalmente, Prosegur Crypto, servicio de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, ha lanzado en septiembre la plataforma Prosegur Digital Gold, que permitirá a los clientes adquirir oro 'tokenizado', en pequeñas fracciones.

Cada token está respaldado por oro real custodiado por Prosegur y verificado mediante auditorías periódicas. Este nuevo servicio permite a los usuarios la compra de oro un 25% más eficiente respecto a la compra física. Con Prosegur Digital Gold, Prosegur Crypto da un paso adelante facilitando el acceso a activos tradicionales a través de soluciones digitales. El proyecto permite a cualquier persona comprar oro en pequeñas fracciones, con total seguridad y transparencia.