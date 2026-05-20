Prosegur reúne en Madrid a su cúpula directiva mundial para impulsar su plan estratégico

Prosegur reúne en Madrid a su cúpula directiva mundial para celebrar el 50 aniversario de la compañía. - PROSEGUR

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Prosegur, compañía especializada en la seguridad privada, ha celebrado esta semana en Madrid su convención internacional más importante desde 2018, con unos 400 directivos procedentes de los 36 países donde opera y con el objetivo de presentar su plan estratégico 2026-2029 a su equipo directivo mundial.

La compañía, que en 2026 conmemora su 50 aniversario, ha experimentado en los últimos años una profunda evolución hacia soluciones basadas en automatización, inteligencia artificial (IA), analítica de datos, ciberseguridad y servicios digitales.

De hecho, actualmente más del 30% de su facturación ya está impulsada por la innovación tecnológica, un indicador del peso "creciente" de los modelos de seguridad híbrida y de "alto valor añadido" en su modelo de negocio.

Este nuevo ciclo estratégico, que representa una evolución natural del plan anterior, se articula en torno a cinco grandes palancas que guiarán el desarrollo de la multinacional en los próximos años: crecimiento, rentabilidad, generación de caja, diversificación y transformación.

En este nuevo ciclo, Prosegur Security será uno de los vectores de transformación tras la integración de la división de ciberseguridad, lo que le permitirá reforzar su modelo de seguridad híbrida, la escala operativa y acelerar el despliegue de soluciones basadas en IA.

Por su parte, Prosegur Cash continuará evolucionando hacia un negocio más diversificado, impulsado por el crecimiento orgánico de los productos de transformación.

Al mismo tiempo, Prosegur Alarms y Avos Tech seguirán ampliando su peso dentro del Grupo, apoyándose en plataformas digitales, servicios conectados y soluciones inteligentes para clientes.

Con respecto al proyecto, la compañía, que cuenta con más de 180.000 empleados, se centrará en reforzar la inversión en I+D, impulsar el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas y acelerar la transformación de todas sus líneas de negocio.

La directora financiera de Prosegur, Maite Rodríguez, ha asegurado que "este nuevo ciclo estratégico refuerza la ambición del grupo para consolidar un modelo operativo más integrado, ágil y orientado al cliente".