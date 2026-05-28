Archivo - Prosegur Security impulsa la primera feria digital de empleo para vigilantes de seguridad en España. - RICARDO CORAL - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Prosegur Security ha puesto en marcha las 'Jornadas Nacionales de Empleo Digital para Vigilantes de Seguridad', una iniciativa pionera que tiene como objetivo captar talento a gran escala y acercar las oportunidades laborales de la compañía a candidatos de toda España, según ha informado la compañía este jueves en un comunicado.

Este enfoque ha permitido conectar con los candidatos de manera "directa, accesible y dinámica", en un contexto donde la alta demanda de profesionales cualificados en el sector de la seguridad privada exige nuevas formas de captación de talento.

Asimismo, la compañía ha activado una web informativa donde los interesados pueden registrarse y conocer en detalle la propuesta de valor de Prosegur como empleador.

Posteriormente, durante los días 2 y 3 de junio, se activará la plataforma específica de la feria, que ofrecerá una experiencia digital inmersiva en la que los candidatos podrán descubrir cómo es trabajar en la compañía, conocer los distintos servicios que ofrece y acceder a un mapa interactivo con vacantes disponibles por provincia.

"Con esta feria digital, queremos acercar las oportunidades laborales de Prosegur a todos los candidatos, sin importar su ubicación, y destacar el potencial del sector de la seguridad privada como generador de empleo estable", ha concluido el director general de Prosegur Security en España y Portugal, José Gil.