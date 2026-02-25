QuiverAI cierra una ronda de casi 8 millones de euros liderada por a16z para transformar los gráficos con IA

QuiverAI cierra una ronda de casi 8 millones de euros liderada por a16z para transformar los gráficos. - QUIVERAI

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

QuiverAI, la 'startup' fundada por el emprendedor español Joan Rodríguez, ha cerrado una ronda de financiación de 8,3 millones de dólares (7,8 millones de euros) liderada por el fondo estadounidense Andreessen Horowitz (a16z), "uno de los inversores más influyentes del ecosistema tecnológico global", según ha informado este miércoles en un comunicado.

Con esta nueva financiación, la compañía abordará uno de los 'cuellos de botella estructurales' de la economía digital, la generación de gráficos vectoriales editables mediante inteligencia artificial (IA).

Actualmente, los modelos de generación de imágenes más populares producen archivos difíciles de editar y escalar, lo que obliga a los profesionales a recurrir a procesos manuales de vectorización o a herramientas complejas.

Por esta razón, QuiverAI ha propuesto un enfoque "radicalmente distinto", que pasa porque en lugar de generar imágenes en píxeles para después convertirlas, su tecnología produce directamente código SVG estructurado y editable desde el origen.

El núcleo de la innovación reside en una arquitectura de modelo que trata el SVG como si fuera un lenguaje, "permitiendo escalabilidad sin pérdida de calidad, editabilidad total desde el primer momento, compatibilidad con elementos complejos y eliminación de flujos híbridos de IA junto con vectorización manual", destaca la compañía.

"El resultado son activos listos para producción desde su generación, reduciendo tiempos y costes en múltiples verticales", ha subrayado la empresa en un comunicado.

De acuerdo con sus previsiones, el mercado del 'software' centrado en el diseño digital superará los 20.000 millones de dólares a nivel global en 2030. Además, dentro de este segmento, la generación gráfica basada en IA crecerá a tasas estimadas del 25% al 30% anual.